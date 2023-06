£$I Maestri raccontano...$£ Poggio Mori, vini e ospitalità tra tradizione e innovazione

Viaggiare per scouting alla ricerca di nuovi mondi e di differenti realtà sensoriali mi permette sempre di stupirmi. Conoscevo per ovvi motivi il territorio di Siena ed i suoi colori, le sue persone sorridenti e laboriose, i piatti che sembrano usciti da un focolare di ininterrotta tradizione ed i suoi vini che bruciano della passione di chi li rende unici. Ma - c’è sempre per fortuna un ma in questi casi - nelle sinuosità della sua provincia e nelle sue colline in seno alla Val d’Orcia non mi sono mai imbattuto prima.

In quello che sembra essere un quadro o meglio, una cartolina, ci è concesso di viaggiare con la fantasia giocando a immaginarsi il borgo di Sarteano (Si) vestito delle diverse stagioni e delle diverse voci che animano lo scandire e il trascorrere delle giornate. In questo territorio di verde e assolata natura la mia ricerca mi porta a Poggio Mori, una realtà fatta rifiorire nel 2006 da Vincenzo Poerio che mi accoglie a braccia aperte e mi offre l’opportunità di una chiacchierata davanti a un calice di vino con lui e con il suo giovane enologo Alessandro Aggravi. È a loro che rivolgo le domande che mi escono spontanee fra un sorso e l’altro.

Il casale Poggio Mori, costruito su un poggio, gode di un’ampia vista sulle verdi colline circostanti

Poggio Mori: Il giusto connubio fra tradizione e innovazione

In che modo l'azienda si sente collegata al territorio?

L’azienda non solo si sente collegata, ma è fortemente radicata in modo integrale in quello scorcio compreso fra la Val d’Orcia e la Val di Chiana: Sarteano, assieme a pochi altri colleghi, sta prendendo spazio nel panorama locale per quel che riguarda il patrimonio enoico: fare al meglio il nostro mestiere e farlo portando avanti la tradizione ci fa sentire un tutt’uno con questa splendida terra.

Perchè la scelta dell'anfora in produzione?

Ci troviamo in un’area storicamente etrusca: utilizzando questa tecnica, oltre a ricalcare con rispetto le antiche produzioni dei nostri avi, ci sono dei sorprendenti vantaggi chimico-fisici che caratterizzano i nostri vini durante l’affinamento e la maturazione. Inoltre, l’utilizzo dell'anfora ha come obiettivo quello di ridurre il legno in cantina, rispettando maggiormente il frutto e limitando i sentori di legno.

Possiamo definire la riscoperta di formule di lavorazione “antiche” un atto di proiezione verso il futuro?

Sicuramente le lavorazioni antiche eseguite al tempo con minore conoscenza scientifica ed empirismo, vengono oggi affrontate con maggiore rigore scientifico e con un’avanzata attrezzatura tecnologica. Il giusto connubio fra tradizione e innovazione è da sempre una ricetta per guardare al futuro con equilibrio.

Poggio Mori, un esempio di pregio sul territorio

L'azienda può essere definita ambasciatrice del proprio territorio?

Portare avanti per l’appunto la tradizione secolare, inquadrando una nicchia di mercato e migliorando il “valore percepito” del prodotto finale, sono di sicuro dei risultati che appartengono a chi vuole dare valore al territorio; ma teniamo a specificare che non possiamo e non vogliamo arrogarci il diritto di fare di Poggio Mori l’unico esempio di pregio sul territorio, ma condividiamo questo impegno a far emergere Sarteano con gli amici e i colleghi produttori che danno tanto anche loro per poter far si che insieme si possa emergere parlando di destinazione.

Alessandro Aggravi, enologo di Poggio Mori 1/5 Vincenzo Poerio, titolare di Poggio Mori 2/5 Il progetto vitivinicolo che ha dato vita all’azienda Poggio Mori è nato nel 2006 3/5 Poggio Mori ha scelto di utilizzare anfore di argilla nella produzione dei propri vini 4/5 Gli appezzamenti vitati sono stati impostati sin dal principio in modo da ottenere una produzione di alta qualità 5/5 Previous Next

Quali pensiate che siano gli step necessari per avvicinare i giovani toscani alla maestria produttiva in cantina?

Una nostra esperienza felice è stata fatta scoprendo strumenti di formazione come Its Academy. Queste attività sono rivolte ai giovani diplomati e prevedono una formazione in aula ed un periodo a contatto con le aziende. Creando un rapporto formativo che va oltre il semplice stage, si arriva a identificare le aziende come dei veri e propri formatori ed hub per i talenti dei ragazzi. A tal proposito stiamo instaurando delle collaborazioni con l'Istituto tecnico agrario Vegni e la facoltà di agraria di Perugia, convinti che ci siano tanti talenti che debbano solo essere stimolati e condotti con pazienza sulla strada artigiana.

Poggio Mori: vini di alta qualità senza stravolgere i metodi naturali di realizzazione

La tradizione e l'innovazione: come si amalgamano questi due valori nel lavoro in cantina del vostro enologo?

Oggi le conoscenze scientifiche e la tecnologia hanno subito un enorme passo verso l’innovazione: evolvendo queste conoscenze, abbiamo l’opportunità di esaminare i metodi tradizionali con maggiore precisione, grazie a strumenti tecnologicamente avanzati. Questo binomio ci permette di proporre vini di alta qualità senza però stravolgere i metodi naturali di realizzazione.

Che dire, se non che in effetti tradizione e innovazione non potrebbero esistere senza chi si accorge del loro indispensabile valore? La cosa che si può paragonare a quanto adoro conoscere posti nuovi è senz’altro tornare in luoghi che già conosco e scoprirne un altro scorcio. Dar valore ad aziende, sogni e territori è un mestiere bellissimo.

Poggio dei Mori

Via di Moggiano 27 - 53047 Sarteano (Si)

Tel 335 310045