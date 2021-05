I magnifici 6 di Hans Terzer. Le novità di Cantina san Michele

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 18:24

le sei etichette presentate da Cantina San Michele

Pinot Bianco Schulthauser 2020 (il primo vino di Terzer)

il vigneto del pinot bianco Schulthauser

Riesling Montiggl 2020 (la "novità")

Sauvignon Sanct Valentin 2020 (il più famoso)

Chardonnay Sanct Valentin 2019 (l'altro grande)

il webinar di presentazione-degustazione San Michele

Gewürztraminer Sanct Valentin 2020 (il più ricercato)

Pinot Nero Sanct Valentin 2018 (la scommessa vinta coi rossi)

’obiettivo di quest’anno è quello di raggiungere il fatturato del 2019 e confermare il suo ruolo di leader per il mondo del vino altopatesino. E per farlo lanon può contare che sulla qualità dei suoi vini che ormai da decenni segnano l’evoluzione di tutto il territorio. Ed è su questa impostazione che, l’enologo della cantina, ha presentato alcune delle novità oggi sul mercato, simbolo a un tempo della tradizione e delle continue novità della cantina. Tutti vini molto individuabili in uno stile che è quello di San Michele, ma anche quello più generale di molte cantine che ne seguono il percorso. Una degustazione che in qualche modo sostituisce la mancata presentazione al Vinitaly.E proprio a interpretare questo ruolo di punta da sempre all’avanguardia, ma ben ancorato ai valori del territorio, non si può non partire dal Pinot Bianco Schulthauser 2020, di fatto. Un tempo basato su produzioni elevate, oggi invece selezionato e frutto di una lavorazione e per lo più in acciaio e in minima parte in botti grandi (dove si svolge la malolattica) per renderlo armonico e valorizzarne i profumi di meleto. Il 2020 presentato è ovviamente un vino troppo giovane per dare il meglio di sé, ma la mineralità e l'acidità ne fanno immaginare unIl secondo vino presentato è invece la “novità” del maestro Terzer e della cantina. Dopo le prime prove di vinificazione negli anni ’90, oggi si fanno 80milal bottiglie di Riesling che non è propriamente un vitigno tipico, tanto che con 12ettari la cantina è il “. Si tratta di un vino beverino e piacevole in cui l’uso di acciaio ne esalta proprio la freschezza.Col Sauvignon (linea Sact Valentin) entriamo al piano nobile della produzione della cantina. È un vino dalla spiccata mineralità e acidità, affinato in legno vecchio e con attenzione particolare a valorizzare aromi e persistenza. Da più di 20 anni si lavorano le uve attentamente selezionate in piccoli vigneti ai piedi della Mendola e il risultato è sempre, e lo si conferma anche quest’anno,Dal 1986 questo vino è nella linea alta di Sanct Valentin e per importanza si affianca al Sauvignon. Equilibrio e acidità giustamente sono ben mixati e, assicurata da un sapiente uso del legno (gradualmente si è passati dalle barrique a tonneaux) che dopo 11-12 mesi cede il posto ad un affinamento per altri 8-9 mesi in tini di acciaio. Resta ai primi posti per premi ricevuti.Un vino che fa solo acciaio e non svolge la malolattica e con una leggera macerazione riesce ad esprimere al meglio i sentori di frutta matura o esotica, spezie e rosa canina. Il Gewürztraminer. I profumi intensi ne hanno fatto un vino ricercato e non a caso dal 1986 è fra i più richiesta della linea Sanct Valentin.Dopo la fermentazione in acciaio e l’affinamento in barrique-tonneau si passa a botti grandi e poi nasce il Pinot nero, destinato in realtà a maturare per un po’ di anno prima di ritrovarlo come uno dei più grandi vini rossi. Dopo varie esperienze ora sembra davvero di essere davvero ad un risultato importante che segna il raggiungimento di un atipicità, discostandosi dall’essere di scuola borgognona, ma senza per questo essere un Blauburgunder alla tedesca. È il vino rosso più importante della Cantina di San Michele e anche per Hans Terzer, re dei bianchi, rappresenta la. Struttura, eleganza e un po’ di tannicità sono le caratteristiche di un vino non certo comune.