Ilario Vignato in Gambellara Vignaiolo con la voglia di innovare

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 13:40

Ilario Vignato

Espressioni del territorio, espressioni di Gambellara





I vini dell'azienda agricola

opo aver raccolto l’eredità dell’azienda agricola di papà Virgilio, il giovane vignaiolo ha intrapreso nel 2017 la strada del biologico assecondando la natura delle sue vigne. Ha saggiamente voluto conservare la dimensione di unae nei suoi prodotti ha raccolto l’anima identitaria del suo territorio.Fondamentalmente non ho cambiato procedure né pratiche in cantina, ho solo deciso di allungare i tempi prima di tutto in vigna portando laa fine ottobre/primi di novembre, e lo stesso allungamento dei tempi è stato adottato anche in cantina, dando la possibilità al vino di maturare e quindi esprimere tutto il suo potenziale. A fine 2017, poi,ho deciso anche di intraprendere la strada del biologico.La nostra è un'azienda familiare e in tutti si fa tutto: dalla potatura ai trattamenti, dalla raccolta fino all'imbottigliamento, l’etichettatura e la consegna seguo tutto io, dividendomi tra vigneto, cantina e rapporto con i clienti. L'unica mansione che delego è la gestione dell'ufficio, la segue mia moglie: si sa che anche nelle piccole realtà la burocrazia è presente, dall'aspetto fiscale a quello amministrativo fino alla tenuta dei registri vitivinicoli e adempimenti da porre in essere per leIl termine “vini naturali” mi ha sempre turbato. Il termine che uso per i miei vini è “” perché cerco di fare vini che rappresentano l'essenza della terra di Gambellara: secondo me più trattamenti effettuo sui vigneti, siano essi meccanici o chimici, più mi allontano dal mio obiettivo. Quindi sto lavorando per poter non annullare, ma quasi, le pratiche agronomiche invasive, lavoro che necessita di equilibrio, tempo e pazienza.I vini che, secondo me, rappresentano la mia cantina sono due: il, che racchiude l'anima di Gambellara, con i suoi sentori di pietra focaia, mandorla amara, che rimandano alle nostre colline vulcaniche. Poi il: è doveroso sottolineare l'intuizione dei miei genitori, all'inizio degli anni '90, di proporre il Recioto Spumante non con il metodo Martinotti, ma con il più ardito e laborioso metodo Classico, trovando un equilibrio tra acidità, zuccheri e alcool. Questo spumante non particolarmente stucchevole si abbina benissimo con dolci lievitati o accostamenti più arditi come antipasti salati.Verissimo! La vigna non si è fermata di fronte a questa pandemia e quindi il mio lavoro ha sempre continuato. Per quanto riguarda invece l'aspetto commerciale, lavorando principalmente con il settore, è palese che anche la nostra realtà ne sta risentendo. Nonostante questo, ho deciso di non intraprendere altre strade per ovviare a questa lacuna: non ho aperto canali di e-commerce e/o Gdo, perché innanzitutto io sono un vignaiolo e faccio vino, pertanto voglio rispettare e tutelare il lavoro dei miei partner commerciali. Presto questa situazione finirà, e conto di tornare a "correre" tutti insieme.Per come si sta prospettando e da come ho impostato il vigneto sarà un buona annata; poi il tempo in cantina ci dirà se siamo stati bravi e fortunati.Se ci sono le condizioni ideali ho in mente un “orange wine” da uve Garganega con fermentazione sulle vinacce per qualche mese. Raccoglieremo le uve da vigneti storici: 3mila ceppi per ettaro impiantati da mio nonno Vincenzo 50 anni fa a circa 270 metri nella zona dei Monti di Mezzo: incrociamo le dita!Per informazioni: www.virgiliovignato.com