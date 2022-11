Incalmo, le bollicine “ancestrali” di Le Colture

Incalmo, ottenuto da uva Glera in purezza, rappresenta l’ultima scommessa dell’azienda Le Colture, firmata dalla seconda generazione della famiglia Ruggeri. Si tratta di un vino prodotto con metodo ancestrale, un procedimento antico e naturale per ottenere vini frizzanti rifermentati spontaneamente in bottiglia, caratterizzati da un perlage delicato e persistente e da un basso livello di solforosa.

«Con Incalmo - spiega Alberto Ruggeri - le mie sorelle Veronica e Silvia ed io sentivamo il desiderio di realizzare un vino che andasse oltre le denominazioni, un vino di famiglia, capace di recuperare l’arte antica di produzione dei vini frizzanti esaltata e valorizzata dal patrimonio conoscitivo, culturale e tecnologico di oggi. Da qui il nome “Incalmo”, termine che evoca l’innesto cioè l’unione che dà il frutto così come tra la nostra storia e il nostro presente».

Incalmo

Un vino che sa di un déjà-vu verso il passato ma con uno sguardo moderno e accattivante sul presente. «Incalmo - aggiunge Veronica Ruggeri - rappresenta per noi una nuova interpretazione per dare espressione alle tante sfumature che l’uva Glera ci dona. Da una selezione di uve che provengono dai vigneti presenti nelle diverse denominazioni nasce questo vino, espressione trasversale della nostra qualità vinicola».

La stessa etichetta rappresenta un’opera unica che segna un’evoluzione nella brand image dell’azienda: il disegno, realizzato da Aldo Rebuli, artista di Valdobbiadene e amico storico della famiglia Ruggeri, raffigura l’abbraccio simbolico tra pianta e lavoro dell’uomo. Un’immagine che ben simboleggia la filosofia produttiva della seconda generazione che, seppur saldamente ancorata all’alta tradizione vinicola del Prosecco Superiore, dà prova di uno spirito innovativo e di un desiderio di sperimentazione di cui Incalmo è primo e diretto ambasciatore.

Le Colture

