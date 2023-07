Janare: i vini frutto di passione e tradizione nel cuore della Campania

Janare è il progetto speciale de La Guardiense, realtà cooperativa tra le più importanti e consolidate del settore vitivinicolo italiano. Conta circa mille agricoltori associati che coltivano oltre 1.500 ettari di vigneto. Siamo in terra di Sanniti, agricoltori instancabili e tenaci. Situata a Santa Lucia di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, nella valle Telesina, dove le coltivazioni dei vigneti danno forma a un paesaggio incastrato tra i monti del Matese e il monte Taburno.

È qui, nel Sannio, che si concentra il vero motore vitivinicolo della Campania. Siamo in un’area che dal fondovalle del fiume Calore si spinge fino ai terrazzi alluvionali sabbiosi-ghiaiosi, della prima collina, alle terre nere della collina marnosa ed ancora ai pianori e le conche sospese, dell’ignimbrite campana, regalo delle esplosioni vulcaniche dei Campi Flegrei di circa 30mila anni fa.

Janare è il progetto speciale della Cantina Sociale La Guardiense

Janare: vini effervescenti premiati al Concours Mondial de Bruxelles

In questo angolo fortunato di territorio, in cui le condizioni pedoclimatiche garantiscono un clima favorevole, si concentra il lavoro di mille viticoltori, un gruppo motivato che, dal più giovane che conta 20 anni di età al più saggio che è arrivato alla soglia dei 90, si caratterizza per una forte presenza di donne che rappresenta il 35% della compagine aziendale.

In questo paesaggio ondeggiante, a 350-450 metri sul livello del mare, nasce il progetto speciale Janare, una linea di vini frutto della prima zonazione vitivinicola realizzata in Campania, un progetto focalizzato su 500 dei circa 1.500 ettari della cooperativa. Per quanto riguarda il progetto Janare, sono stati tre i vini che hanno trionfato al Concours Mondial de Bruxelles nella sessione dei vini effervescenti: hanno guadagnato la Medaglia d’Oro Janare Cinquantenario 2017 e Quid Brut, mentre la Medaglia d’Argento è andata a Spumante Brut Metodo Italiano 2020.

Janare Cinquantenario 2017 de La Guardiense

Colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati; il profumo fruttato di cedro, agrumi e frutta bianca si esalta con note di crosta di pane accompagnate da sensazioni speziate, ricordi di rosmarino e sentori di miele e nocciola.

Janare Cinquantenario 2017 e Janare Spumante Brut Metodo Italiano 2020

Janare Spumante Brut Metodo Italiano 2020 de La Guardiense

Colore giallo paglierino brillante, caratteristico profumo fruttato di buona intensità con sentori di cedro, frutta bianca e lieviti. Cremoso e piacevole, dà sensazioni di gradevolezza. Bilanciato.

Janare - La Guardiense

Località Santa Lucia 104/105 - 82034 Guardia Sanframondi (Bn)

Tel 0824 864034