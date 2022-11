L’Anemone della Biodiversità, edizione limitata dello Champagne Perrier-Jouët

Perrier-Jouët festeggia l’anniversario di un fiore che è diventato il simbolo del legame della Maison con l’arte e la natura. I fondatori, Pierre-Nicolas Perrier e Rose-Adélaïde Jouët, hanno sempre seguito la loro passione per la botanica, il loro legame con il terroir, il loro amore per l’arte e la loro visione dello champagne. Nel 1902, i fratelli e collezionisti d’arte Henri e Octave Gallice incontrarono Emile Gallé, noto botanico e leader del movimento Art Nouveau, per il quale la natura era la principale fonte di ispirazione. Per mantenere viva l’eredità della Maison, Emile Gallé ha decorato quattro magnum con il disegno di anemoni giapponesi, evocando lo stile floreale degli champagne della Maison. Nacque così un’icona, riconoscibile in tutto il mondo.

Il 120° anniversario dell’anemone è l’occasione ideale per celebrare la continuità dello stile di Perrier-Jouët Belle Epoque, la cuvée millesimata riconosciuta per la sua ricchezza, per la sua eleganza e per l’intensità delle sue note floreali. In occasione dell’anniversario la Maison Perrier-Jouët ha deciso di aggiungere un ulteriore tocco creativo al suo patrimonio artistico, invitando i designer austriaci mischer’traxler a creare un’edizione limitata che celebra proprio il motivo dell’anemone giapponese creato nel 1902 da Emile Gallé, trasformandolo secondo la loro visione creativa.

Perrier-Jouët Belle Epoque 2013 in edizione limitata

L’Anemone della Biodiversità creato da mischer’traxler è composto da settanta specie animali e vegetali - che contribuiscono tutte alla biodiversità dei vigneti della regione francese della Champagne - che si mescolano tra loro in armonia per comporre l’anemone, in una rappresentazione vibrante, colorata e multistrato. L’immagine illustra il ruolo che tutte le specie svolgono nell’equilibrio biologico dell’ecosistema a cui appartengono. È questo insieme magnifico e complesso che Maison Perrier-Jouët vuole preservare, partendo dai suoi vigneti.

L’edizione limitata Perrier-Jouët Belle Epoque dedicata al 120° anniversario dell’anemone è disponibile in due versioni:

Perrier-Jouët Belle Epoque 2013 con bottiglia e astuccio celebrativo in edizione limitata e quantità molto ridotte;

con bottiglia e astuccio celebrativo in edizione limitata e quantità molto ridotte; Perrier-Jouët Belle Epoque 2014 con astuccio celebrativo in edizione limitata.

Perrier-Jouët Belle Epoque 2014 in edizione limitata

Lo Chardonnay, simbolo della Maison Perrier-Jouët

Maison Perrier-Jouët è stata fondata nel 1811 da una coppia che condivideva l’amore per la natura e la passione per l’arte. Fin dall’inizio, hanno scelto lo Chardonnay come simbolo della Maison, definendo lo stile complesso e floreale che contraddistingue gli champagne Perrier-Jouët. Oggi l’arte e la natura rimangono un’inesauribile fonte di ispirazione e guidano ogni scelta e ogni creazione: il modo in cui le viti vengono coltivate, in cui gli champagne vengono prodotti e la condivisione della visione del mondo, la visione di una vita ricca di significato, vissuta con gioia e in simbiosi con la natura.

Distribuito da:

Marchesi Antinori

via Cassia per Siena 133 - 50026 San Casciano val di Pesa (Fi)

Tel 055 23595