L’autunno dorato di Nùali Decanter premia il vino di Siddùra

Nel prossimo numero di Decanter ci sarà un inserto dedicato ai migliori vini italiani: tra questi ci sarà Nùali



Sempre Nùali ha anche brillato al concorso internazionale Muscats du monde, meritandosi una medaglia d’oro. Ma i riconoscimenti non sono finiti. Nel prossimo numero di Decanter ci sarà un inserto dedicato ai migliori vini italiani e, tra questi, ci sarà Nùali. Una visibilità globale.



Sempre Nùali ha anche brillato al concorso internazionale, meritandosi una. Ma i riconoscimenti non sono finiti. Nel prossimo numero di Decanter ci sarà un inserto dedicato ai migliori vini italiani e, tra questi, ci sarà Nùali. Una

entra nell’empireo di. Il magazine britannico lo ha inserito. Un autunno davvero dorato per il vino della cantina di Luogosanto (Ss). Nali, infatti, ha ottenuto di recente anche il massimo riconoscimento dall’Associazione italiana sommelier. Nella, al passito gallurese sono state assegnate, il punteggio massimo.«L'obiettivo di Siddùra - ricorda, direttore dell’azienda sarda - è sempre stato quello di conquistare il cuore del consumatore attraverso l'emozione. I riconoscimenti ottenuti e l'indicazione di Nùali come "vino dell'anno" sono da sprone al perseguimento dell'obiettivo finale: fare in modo che un vino sia sempre di qualità e che quella qualità sia in grado di generare sensazioni uniche in chi la degusta. La Sardegna, come ha recentemente sostenuto anche, presidente nazionale di Assoenologi, sta dimostrando sempre più la sua capacità di produrre vini di altissima qualità. In questo senso, il riconoscimento conquistato a livello mondiale, premiando la cantina Siddùra,. Questo vino rappresenta un nuovo stile e una visione diversa: non era facile né scontato produrre un. Abbiamo ricercato il sapore della tradizione ma puntato al gusto del nuovo millennio dando vita ad un vino piacevolmente fruttato, intenso, morbido e persistente. Un vino dolce, ma con la grande caratteristica dell'acidità minerale che ripulisce la bocca e crea un piacevole contrasto».Per informazioni: www.siddura.com