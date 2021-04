L’Irpinia accoglie la primavera con i vini di Tenuta Cavalier Pepe

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 20:30

Bianco di Bellona è ottimo con i formaggi giovani - Foto Emanuela Di Guglielmo

Uve

on il risveglio della natura, che insi manifesta con i colori, i fiori, i profumi tipici del territorio, lapresenta ile il. Due vini che si caratterizzano per leggerezza e sapore.è ottenuto davinificata. Il colore è giallo paglierino, intenso con riflessi dorati. Il profumo è fruttato con note di fiori bianchi e frutta gialla. Sapore intenso e persistente. Un vino particolarmente, ottimo sui, come la mozzarella di bufala e la burrata o per accompagnare piatti a base die di. Con ilè una vera sorpresa.100% Aglianico per. Il colore è rosa tenue. Il profumo è floreale con sentori di marasca e di fragola selvatica. Il sapore è fresco, persistente e aromatico. Le caratteristiche di questo rosato lo rendono particolarmente adatto ad abbinamenti gastronomici all’insegna di finger food . Con questo vino è stata lanciata una i, darealtà casearia campana. Si tratta di una Box del gusto, con prodotti di di tre aziende: La Morgesina, Tenuta Cavalier Pepe econ la sua produzione di nicchia di salumi.Per informazioni: www.tenutapepe.it