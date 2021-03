£$L’Italia del vino:$£ Frescobaldi, tra varietà e identità

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 10:26

Leonia Pomino Rosé 2016 Castello di Pomino

Sgombro pinna gialla, mela, topinambur

Brunello di Montalcino Riserva “Ripe al Convento” 2015 Castel Giocondo

Orzotto, maialino di montagna, umibudo, yogurt

Giramonte 2017 Tenuta Castiglioni

Il piccione in 3, petto, coscia e raviolo ripieno, aglio orsino, cavolo rosso

on oltre 1.000 anni di storia alle spalle, ihanno sempre accompagnato il mondo del vino italiano, cercando di garantire diversità e allo stesso tempo identità territoriale ai loro vini, provenienti dalle loro diverse tenute e castelli in Toscana. Come possibilità di vinificare, la famiglia Frescobaldi ha: alcuni esempi possono essere Tenuta Castiglioni, Castello di Nipozzano, Castello di Pomino, Remole, Tenuta Perano, Tenuta Ammiraglia e Castel Giocondo. Vinifica addirittura vigneti sull’Isola di Gorgona , dando spazio aper sottolineare ancor di più il potenziale dei vini toscani . Oggi analizzeremo le punte di diamante di tre diverse tenute. La mia scelta per questo menu è legata alle mie ultime degustazioni, nelle quali alcuni di questi vini mi hanno colpito molto positivamente.I piatti sono di Matthias Kirchler, cuoco del ristorante “1964” dell’Amonti & Lunaris Wellnessresort a Cadipietra, in Alto Adige.Vitigno: Pinot Nero 100%Età media delle viti: 60 anni (anno d’impianto 1955)Consumo: 2021-2030Forma di allevamento: GuyotPrezzo medio: 40 euroAbbinamento consigliato: Sgombro pinna gialla, mela, topinamburUno dei primi Pinot Nero spumantizzati con formula metodo Classico in toscana, prende il nome dell’audace trisavola Leonia, che dopo un viaggio studio in Champagne decide di provare a sperimentare queste tipologie di vinificazione anche nel proprio territorio. Un “esperimento” ben riuscito, infatti ottima è la qualità di questo spumante, in grado di riportare sia organoletticamente che stilisticamente le note e le caratteristiche di questa varietà d’Oltralpe. Piccola frutta di bosco, lampone, fragolina, con un tocco speziato floreale che ricorda il ginepro compongono i profumi principali del Leonia Rosé, invece la mineralità e la sapidità, arricchiscono il palato aumentando il dinamismo di beva di questo vino contribuendo nello stesso tempo alla versatilità d’abbinamento dello stesso. Con lo sgombro è stato un abbinamento quasi obbligatorio, ricco il piatto e tagliente il vino, sorprendente è il retrogusto di amarena che permane nel tempo dopo aver assaporato entrambi i protagonisti.Vitigno: Sangiovese 100%Zona di produzione: MontalcinoEtà media delle viti: 30 anni circaConsumo: 2021-2035Forma di allevamento: GuyotPrezzo medio: 90 euroAbbinamento consigliato: Orzotto, maialino di montagna, umibudo, yogurtDa una piccolissima parcella all’interno dei possedimenti di Castel Giocondo nasce il Ripe al Convento, la Riserva storica di Brunello di Montalcino targata Frescobaldi. Il vigneto si trova ad un’altitudine di 450 metri e composto dai tipici suoli galestrosi della zona, importantissimi per marchiare specificamente il vino, dandogli un’impronta stilistica ben definita e con l’aiuto dell’esperienza dell’enologo mantenerne costante la qualità. Il Ripe al Convento è famoso per un timbro stilistico classico, tradizionale, caratterizzato da un’eleganza sopraffina, legata a due note caratteristiche: freschezza e profondità. I profumi sono esattamente quelli che ci si possono aspettare da un grande brunello, in primo piano la ciliegia e la piccola frutta di bosco, poi una leggera nota speziata che ricorda il tabacco e la foglia di tè, questo per dare un tocco maggiore di complessità allo spettro aromatico. Al palato troviamo un vino molto teso, dinamico, dal tannino compatto e setoso, un’acidità e una freschezza impattante, entrambe sostenute da un corpo monumentale grazie al quale il vino riesce ad avere anche un’importante potenziale d’invecchiamento.Vitigno: Merlot, SangioveseEtà media delle viti: 45 anniConsumo: 2021-2040Forma di allevamento: GuyotPrezzo medio: 110 euroAbbinamento consigliato: Il piccione in 3, petto, coscia e raviolo ripieno, aglio orsino, cavolo rossoNasce nel 1999 uno dei più prestigiosi Cru di Frescobaldi, un blend particolare all’insegna del classicismo SuperTuscan. Intenso e strutturato, il Giramonte riesce a garantire una perfetta costanza qualitativa negli anni, caratteristiche dovute al microclima e al terreno ricco di argille, le quali sono molto influenti a livello stilistico strutturale. Frutta rossa e leggere note tostate, cioccolatose, con un ricordo di liquirizia e oliva, sono i sentori che caratterizzano il ventaglio di profumi una volta portato il naso sul bicchiere. Ma è proprio in bocca che mostra la sua maestosa espressività legata ad una potenza strutturale importante, addomesticata da buona sapidità, proprio grazie alla quale riesce a combinarsi a piatti particolari come il piccione di questo caso. È importante, se non fondamentale, la scelta di un rosso strutturato con questa tipologia di carne proprio per il suo ricco contenuto di ferro, la parte leggermente amara e dolce del piatto riesce a combinarsi perfettamente con il Giramonte, garantendo piacevolezza e soddisfazione.Per informazioni: www.frescobaldi.com