Langhe & Nuvole è il titolo dell’opera realizzata da Gianni del Bue, emiliano di nascita che da trent’anni ha scelto di vivere nelle Langhe a Farigliano (Cn), riportata sulle etichette del Mesdì. L’opera vuole rappresentare l’essenza del vino legato al territorio di Langa, dove il cielo e la terra sono gli ingredienti fondamentali per avere uve di qualità. Una metafora della filosofia di Gianluca Viberti che poggia su tre pilastri fondamentali: viticoltura logica, di chi la terra la conosce, che ha origine dal rispetto per se stessi, per il luogo in cui si vive e che si vuole tramandare. Si predilige l’inerbimento naturale e con sovesci, si applica una politica di gestione del suolo e di conservazione della pianta, già favorita da una posizione privilegiata. I vigneti “in quota”, la media altimetrica dei vigneti è di 460 mt s.l.m.

Sostenibilità vera anche in cantina con la scelta di costruire un edificio ex novo, moderno in bio edilizia, che è stata decisa nel rispetto del luogo e per poter assicurare maggiore sostenibilità alla produzione. Nel dialetto piemontese Mesdì viene utilizzato per indicare il pasto del mezzogiorno e le esposizioni migliori dei vigneti, ovvero quello rivolte a Sud. Il Mesdì è, quindi, il vino conviviale del mezzogiorno. L’obiettivo di questi vini è farsi bere, un elogio al vino sulla tavola, compagno del pasto.

Langhe & Nuvole: l'opera d'arte sulle etichette del vino Mesdì di 460 Casina Bric

L’opera Langhe & Nuvole è rappresentata per intero nel Mesdì Barolo, mentre nel Rosso l’etichetta si focalizza sulla terra di Langhe. Con opportuni interventi grafici il dettaglio del cielo e delle nuvole viene inserito nell’etichetta del Rosato e del Bianco.

460 Casina Bric, una realtà consapevole e attenta alla tradizione

460 Casina Bric è la proprietà più elevata del comune di Barolo e sta per Cascina Bricco in dialetto piemontese: 460 è l’altezza media di vigne. Di proprietà di Gianluca Viberti che, dopo oltre venti anni trascorsi a curare i vigneti di famiglia, nel 2010 ha creato il suo progetto. Una realtà consapevole e attenta alla tradizione, in cui ha reintrodotto usanze e metodi antichi, quali l'uso delle botti in cemento per la vinificazione del nebbiolo.

460 Casina Bric

Località Bruni, 8, 12050 Serralunga D'alba (Cn)

Tel 347 0689643