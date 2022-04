Linea Verso de La Fortezza, vini che sanno di poesia

La Fortezza ha presentato a Verona la linea Verso, quattro nuovi vini che esprimono al meglio il potenziale dei terreni su cui sorgono i vigneti della cantina, collocati a Torrecuso sul versante est del parco regionale del Taburno-Camposauro, nella provincia di Benevento.

Le quattro novità che interpretano la linea Verso de La Fortezza

Il bianco Suarè, generato da Fiano, Greco e Aglianico vinificato in bianco con un leggero passaggio in legno, è un vino strutturato, corposo con un sentore spiccatamente minerale e salino. Il rosso Truman è una fusione di Aglianico, Piedirosso e Camaiola per un risultato pieno, elegante e avvolgente. E poi i due spumanti Metodo Classico: Tremièn, realizzato con uve di Fiano, Falanghina e Aglianico vinificato in bianco e Ussiè, il rosé ottenuto da uve di Fiano e Aglianico.

L'anima del Sannio

«Questi vini - ha dichiarato Enzo Rillo, titolare de La Fortezza - declinano l'anima profonda del Sannio in sorsi moderni. Ottenuti da vitigni storici, nascono come segno di amore verso una terra unica e per la mia famiglia, che questa terra ha sempre lavorato e tutelato. Per noi è un atto di profonda sensibilità e di grande rispetto verso tutto ciò che ci circonda, frutto di sperimentazioni lungimiranti. Vini dal fascino antico ma dal volto moderno, figli di una rivoluzione consapevole. Una scelta responsabile, che nasce dalla conoscenza profonda di ciò che si vuol plasmare, spinta dall'entusiasmo di trovare insieme, e non individualmente, la strada da percorrere per incrementare la reputazione del Sannio».

Enzo Rillo e Antonella Porto

Ispirazione artistica

La realizzazione della nuova linea ha coinvolto diversi aspetti, a partire dalla scelta dei nomi in lingua dialettale, che creano un legame forte con la terra d’origine. La creatività dell'etichetta riporta il testo di una poesia per coinvolgere il consumatore in un’esperienza di condivisione unica, che chiede attenzione e dà in cambio atmosfera e significato. Come il vino è un estratto della terra che si produce e si porta nel mondo, allo stesso modo la poesia è il risultato di una distillazione che fa affiorare una verità universale in cui chi legge si riconosce e di cui il lettore può far uso nel riconoscere un proprio stato dell’essere. Così come il vino viene fatto perché altri lo bevano, anche la poesia viene composta perché altri la leggano e in essa si riconoscano. Naturale conseguenza, l’attribuzione alla linea del nome ‘Verso’.

In distribuzione in autunno

«Con questa nuova linea - ha annotato Antonella Porto, managing director della Cantina - desideriamo veicolare la forza del legame col territorio a un pubblico che desidera vini di qualità ed esperienze di consumo appaganti anche dal punto di vista emozionale che gli amanti del vino potranno sperimentare a partire da ottobre prossimo quando la linea entrerà in distribuzione».



La Fortezza

Località Tora II 20 - 82030 Torrecuso (Bn)

Tel 0824 886155

www.lafortezzasrl.it