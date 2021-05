Le Lucére di San Filippo, un Brunello da invecchiamento

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 08:30

Brunello di Montalcino Le Lucére

In degustazione

uella diè una storia insolita da raccontare, quella di un uomo che nasce broker immobiliare e si innamora di una terra speciale come quella di. È proprio da broker che, eseguendo una perizia come esperto immobiliare, acquista, un’azienda storica per Montalcino, letteralmente risorta dalle proprie ceneri grazie a questo imprenditore.Siamo nel 2003. Per prendersi cura dei 10 ettari di vigneto, Roberto, da neofita nel mondo del vino, si è fatto consigliare da chi ne sa. Conosce, notissimo produttore di Soave, che gli raccomanda il suo agronomo di fiducia (), con il quale avvia un percorso a trazioneoltre ad un’implementazione della cantina.Azzeccatissima la scelta diche ne raccoglie il testimone come agronomo ed enologo. I suoiesprimono al meglio le caratteristiche peculiari della zona sud-est di Montalcino, ovvero complessità e lunghezza. Io aggiungerei la, come dimostra il vino top di gamma, ovvero,nella "nostra mini-verticale".Partiamo dalla: siamo ancora agli arbori di questo percorso e la mano enologica non può essere ancora perfettamente rodata. L’approccio visivo, di un granato molto scuro, rivela da subito il processo avanzato del percorso in bottiglia. E qui interviene la vena della vecchia vigna (ce ne sono con punte di 40 anni) a tenere in piedi l’equilibrio gustativo con una vitalità sorprendente.Ladenota un percepibile cambio di passo per quanto concerne la trama tannica, perfettamente controllata: ne risulta un vino che coniuga efficacemente potenza e progressione, senza nessun segno di stanchezza. Ilha una trama gustativa ricca e avvolgente, con ottimi tannini e buon equilibrio, per un finale intenso e persistente.E arriviamo al. I 97 centesimi dell'autorevole rivista americana, che lo colloca fra i migliori 100 vini al mondo, autorizza le migliori aspettative. Siamo in effetti di fronte ad un grande vino per l’ineccepibile tecnica enologica e la cadenza suadente del sapore. Potrà senz’altro trarre giovamento dall’che si preannuncia lunghissimo. Bravo Roberto.Per informazioni: www.sanfilippomontalcino.com