Le Marchesine, rinnovo della cantina e sinergia con lo Champagne

A Passirano (Bs), nel cuore della Franciacorta, a due passi dal lago d’Iseo, sorge dal 1985 la storica cantina vitivinicola Le Marchesine. Da 5 generazioni la famiglia Biatta abita, lavora e si prende cura di questa terra, che regala emozioni e vini autentici anno dopo anno. Con gli oltre 47 ettari di vigneti sparsi su tutta la superficie collinare franciacortina, la produzione si attesta su circa 450mila bottiglie l’anno. Chardonnay in primis, ma anche Pinot nero e Pinot bianco, sono i vitigni principali allevati a Guyot da cui derivano le produzioni firmate Le Marchesine, che per quanto riguarda i Franciacorta sono suddivise in Secolo Novo, Millesimati e Classici. Vini eleganti, piacevoli alla beva e immediati, di grande pulizia e precisione.

Sono le innovazioni, in vigneto come anche in cantina, a permettere a Le Marchesine di distinguersi con determinazione pur restando in linea con le caratteristiche produttive dettate dal Consorzio del Franciacorta. Infatti, l’azienda vitivinicola vanta un rapporto ultradecennale con una vera e propria istituzione della regione dello Champagne, l’Istituto Enologico di Champagne, di cui è membro l’enologo stesso de Le Marchesine, Jean Pierre Valade. Grazie a questa sinergia, la famiglia Biatta ha introdotto negli anni avanzate tecniche d’Oltralpe.

Secolo Novo 1/3 Andrea, Alice e Loris Biatta 2/3 Vigneto 3/3 Previous Next

Con il chiaro obiettivo di continuare a produrre eccellenza e migliorarsi ancora, la famiglia Biatta ha deciso di rinnovare e ampliare la cantina, il cuore pulsante dell’azienda, per triplicare gli spazi a disposizione e renderla un vero e proprio punto di riferimento per l’intera Franciacorta. La nuova cantina, inaugurata nel corso del 2021, è caratterizzata da un’area molto estesa completamente destinata ai vasi vinari e l’affinamento, oltre a una zona dedicata agli eventi e le degustazioni.

Un grande sforzo per una realtà famigliare che ha costruito la storia e la reputazione in Franciacorta, contando esclusivamente sulle proprie forze e sul duro lavoro, ma che oggi guarda al futuro guidata dalla passione e dalla continua ricerca della qualità.

Le Marchesine

via Vallosa 31 - 25050 Passirano (Bs)

Tel 030 657005