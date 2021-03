Marciliano 2017 e Montiano 2015, grandi rossi tra Lazio e Umbria

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 10:19

L

Marciliano 2017 Famiglia Cotarella

La terza generazione della famiglia Cotarella

’aziendaè stata fondata nel 1979 adai Fratellicon lo scopo di ridare lustro ai vecchidella zona, in particolare alla Doc "" di Montefiascone. Nel 2004 si espanse con l’acquisto dell’in Umbria. Dal gennaio 2017, infine, coned, la terza generazione è ufficialmente approdata alla guida dell’azienda di famiglia che, a distanza di 30 anni dalla fondazione di, ha segnato un passaggio epocale di riposizionamento e rinnovamento.Al nostro vaglio si sottopongono i due vini di punta della gamma.è undi Cabernet Sauvignon 70%, Cabernet Franc 30%. All’esame visivo sfoggia una luminosissima veste rubino con riflessi granato di evidente concentrazione. Affascinante al naso per carattere, complessità e finezza: mirtilli neri, more, rosa appassita, lavanda, alloro, radice di liquirizia e rabarbaro aprono la scena alle spezie dolci, come vaniglia, cannella e anice stellato, con sensazioni finali di sottobosco e grafite. Leggiadro il sorso per la compostezza di un tannino finissimo e fuso che non copre mai un’appagante freschezza fruttata. Ottimo l’equilibrio e interminabile la persistenza, con finale salmastro e balsamico. Grande vino.è undi un rosso rubino impenetrabile. Il profumo è un’onda intensissima e fragorosa di dolcezza di frutto e spezie che ha la forza, il sibilo e la potenza effusiva di un’esplosione di vaniglia e mora. E poi, come fosse essenza, la sua cremosità, la viscosità della soluzione e dell’aroma è polpa ferma, è muro di cassis insertato e ampliato dalla suadente vanigliosità del rovere più puro. Un vino di consistenza immaginifica, di morbidezza armoniosa, di assoluta nitidezza enologica esecutiva. Giù il cappello.Per informazioni: www.famigliacotarella.it