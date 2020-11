Mirabella, vocazione naturale al Franciacorta di qualità

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 11:13

irabella nasce nel 1979 da un gruppo di appassionati di viticoltura ed enologia e fin da subito si contraddistingue nel. L’azienda, oggi di proprietà di Teresio Schiavi e dei figli Alessandro e Alberto, conta complessivamente 50 ettari di terreni gestiti con agricoltura biologica e distribuiti nella zona orientale della denominazione.Il nomederiva dal primo vigneto monovarietale disituato sulle colline di Paderno Franciacorta. È proprio l’uso di questo vitigno, cosa ormai rara in Franciacorta, una delle cifre stilistiche che contraddistingue l’azienda. Da sempre definito “enfant terrible”, il Pinot Bianco soffre più di altri vitigni dell’instabilità climatica e territoriale. Ciò nonostante, Mirabella ne ha mantenuto una quota importante di vigneto data la particolare vocazionalità dimostrata dai propri terreni, affermandosi così come la prima realtà della denominazione in quanto a ettari dedicati.Proprio da grappoli selezionati dai più vecchi vigneti di Pinot Bianco (15%), Chardonnay (65%) e Pinot Nero (25%), nasce lo storico, quest’anno presente con il nuovo millesimo. Nel calice il DØM colpisce per i riflessi oro antico e l’eccellente limpidezza, al naso sorprendono le note mielose, la vaniglia e i sentori di frutta esotica. In bocca è secco e vellutato, per una stoffa e un’armonia da ricordare.Accanto a questa cuvée, il, nato in onore dei 40 anni di Mirabella, festeggiati nel 2019 insieme ai 70 anni di Teresio. Il DØM Rosé è un taglio inedito di uve 60% Pinot Nero, 25% Pinot Bianco e 15% Chardonnay selezionate e raccolte a mano dagli storici cru di Paderno. Il Pinot Nero regala note pungenti di sinuosa speziatura, i sentori di bacche rosse selvatiche donano rotondità e l’effervescenza ha la dolcezza del pompelmo rosa. L’affinamento è sui lieviti per almeno 100 mesi, in seguito il DØM Rosé riposa in bottiglia almeno 6 mesi dopo la sboccatura.Per informazioni: www.mirabellafranciacorta.it