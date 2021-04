Monteverro, cantina virtuosa con una filosofia agricola sostenibile

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 20:00

Monteverro produce quattro rossi e due bianchi - Foto: Test Srls

Lavorare di prevenzione

Mettere la pianta in condizioni di equilibrio la rende più sana - Foto: Test Srls

Risparmio enregetico

Il processo di vinifcazione è il meno invasivo possibile - Foto: Test Srls

, nella parte più a sud della Toscana. Un’azienda dall’identità ben definita (50 ettari, di cui 40 vitati, 150mila bottiglie l’anno, 4 rossi e due bianchi): coltivazione biologica fin dagli esordi; lavorazione manuale; selezione delle uve in fase di vendemmia, per portare ogni vitigno, ogni terroir e ogni annata alla sua massima espressione, con tecniche di vinificazione innovative; un’accurata gestione del suolo, grande attenzione a ciò che è visibile con la catalogazione della florapresente tra i filari e anche a ciò che è invisibile, come la vita biologica del suolo e le colonie di microartropodi che la popolano. Il risultato è«La nostra attenzione è volta a esaltare la vita biologica del suolo e a lavorare di prevenzione: mettere la pianta in condizione di equilibrio la rende più sana e resistente alle malattie - afferma, enologo della Cantina - E di conseguenza non sono necessari prodotti di sintesi. La scelta biologica di Monteverro è anche una, come le falde freatiche e gli insetti impollinatori, e delle persone che ci circondano perché tuteliamo la salute dei dipendenti e dei consumatori dei nostri vini».Una filosofia che sposa i principi celebrati il 22 aprile nel corso della Giornata della Terra . Quando le uve arrivano sane dalla vigna, per esempio,, con una vinificazione meno invasiva possibile. E questo a Monteverro si traduce in microvendemmie adattate alla diversità del terroir che vengono vinificate separatamente, in fermentazioni spontanee, in procedure di rimontaggio per gravità, grazie anche ad una cantina che è stata concepita per questa tecnica.Il percorso virtuoso della tenuta vanta anche un approccio sostenibile in termini di risparmio energetico che si concretizza in una serie di accortezze nella costruzione e nella gestione della cantina e dei vigneti: dal completo recupero di calore dei compressori di refrigerazione, all’utilizzo di uno scambiatore di calore nella ventilazione dell'edificio, fino all’, il tutto gestito in sinergia con il lato progettuale della struttura stessa, dove vince la linearità e l’eleganza.L’ottimizzazione delle risorse energetiche prosegue anche in vigna, con una particolare attenzione volta all’uso oculato e intelligente delle risorse idriche che si realizza attraverso il recupero di tutte le acque delle grondaie in un bacino idrico di irrigazione;e irrigazione mirata dei vigneti analizzando il bilancio idrico delle piante nei vari appezzamenti (gestione dello stress idrico). È inoltre in fase avanzata il completamento dell’impianto di vigneti nelle vicinanze della cantina per evitare lunghi percorsi di trasporto.Per informazioni: www.monteverro.com