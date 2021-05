Nabucco 2018 veste sostenibile: nuovo pack per Monte delle Vigne

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 19:30

Il rinnovato Nabucco 2018 di Monte delle Vigne

Attenzione all'ambiente

. «Per realizzare la nuova etichetta di Nabucco 2018 - spiega, amministratore delegato di Monte delle Vigne - abbiamo scelto una carta inglese, la Savile Row, un omaggio alla famosa strada londinese dove sono nate le firme di alcune delle migliori sartorie mondiali. Come un gentiluomo si distingue tra la folla grazie agli abiti su misura che indossa, così la nuova veste grafica del primo nato in casa Monte delle Vigne deve renderlo unico e indimenticabile. Un vino dall’essenza autentica, un vero e proprio ritorno alle origini della cultura vitivinicola reinterpretato nella nuova visione di Monte delle Vigne che abbraccia la sostenibilità».Riciclo e attenzione all’ambiente sono ormai parte integrante di questa vinicola che produce Nabucco dal 1992. Ecco allora per questo rosso fermo tappo in sughero naturale rinnovabile al 100% per una produzione con il minor impatto ambientale, capsula totalmente plastic free e carta biodegradabile e riciclabile per l'etichetta.. «Nabucco 2018 è un vino che ha una spiccata personalità - afferma l’enologo - dovee rappresenta l’essenza della freschezza nei profumi e nei sapori. Questo grazie alla vocazione e alla profonda qualità dei suoli e del microclima di Monte delle Vigne».«Il sentimento sbocciato in me quando ho assaggiato Nabucco per la prima volta tanti anni fa - ricorda il presidente- è stata la sorpresa di una qualità imprevedibile e che annunciava già la capacità di una notevole tenuta nel tempo. Una crescita costante che abbiamo constatato poi mantenersi annata dopo annata., dove si concentrano tutti gli elementi che meglio rappresentano Monte delle Vigne : l’idea di impresa, il sogno di mio padre Pietro, la ricerca della qualità e la fedeltà ai nostri ideali».Per informazioni: www.facebook.com/montedellevigne