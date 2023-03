Nero Conti Zecca, vino iconico da medaglia

Come ogni anno, la rivista di lifestyle Gentleman, edita da Class Editori e in edicola insieme a Milano Finanza, redige l’attesa Superclassifica dei 100 migliori vini rossi italiani, incrociando i punteggi di sei tra le più autorevoli guide nazionali (Vini d’Italia Gambero Rosso, Bibenda, Ais Vitae, I Vini di Veronelli, Guida Essenziale ai Vini d’Italia DoctorWine, Annuario dei Migliori Vini Italiani Luca Maroni).

Nella graduatoria del 2023 la Puglia è presente con quattro vini, tra cui Nero Conti Zecca, che con l’annata 2019 si attesta al 44° posto. Proprio grazie al suo vino più iconico, la storica azienda salentina può fregiarsi della sua presenza in questa speciale classifica da vari anni consecutivi.

Nella graduatoria del 2023 della Superclassifica dei 100 migliori vini rossi italiani è presente Nero Conti Zecca

Tra i vini più premiati della Puglia

Nero è tra i vini più premiati della regione e, insieme ad altre etichette, da vent’anni porta il nome della Puglia anche all’estero. Infatti, fin dalla sua realizzazione (con la prima annata 1998), è stato pensato come un vino dal respiro internazionale e se inizialmente il taglio del Negroamaro con il Cabernet Sauvignon e l’affinamento in barrique erano caratteristiche legate alle tendenze in voga alla fine degli anni ‘90, col tempo questo vino è riuscito ad assumere un’identità ben definita e a diventare ambasciatore del territorio di provenienza.

Nero Conti Zecca è stato pensato come un vino dal respiro internazionale, ma è diventato anche ambasciatore del territorio di provenienza

Tra le caratteristiche più apprezzate di Nero è la sua potenzialità evolutiva: la sua consistenza e intensità sfidano il trascorrere degli anni, pur conservando una sorprendente freschezza. «Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio e ci spronano ad alzare sempre più l’asticella della qualità - commenta Clemente Zecca, alla guida dell’azienda con il padre e gli zii. È un risultato che premia il nostro lavoro svolto quotidianamente, prima di tutto in vigna, ed è un traguardo non solo per noi ma per tutto il territorio. Altri stimati produttori della regione sono già presenti in questa classifica, ma spero che i nomi delle cantine pugliesi aumentino di anno in anno».

Conti Zecca parteciperà a Vinitaly: pad. 11 - stand F3

Conti Zecca

via Cesarea - 73045 Leverano (Le)

Tel 0832 925613