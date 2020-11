Novità alla cantina Scuropasso: presentato il Buttafuoco Storico Vigna Pinlong

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 15:51

a famiglia deliconico, oggi diventato il prodotto della riscossa di un territorio tanto discusso, si arricchisce di un“figlio”. È stato presentato in una partecipata conferenza stampa online il Buttafuoco Storicoche porta la firma della storicadella frazione Scorzoletta di Pietra de Giorgi (Pv).La famigliae i vertici deldel Buttafuoco Storico hanno voluto condividere questa importante2020, in un anno complicato e difficile a causa della pandemia, con i produttori, i soci ma soprattutto i giornalisti di settore e winelover. Un momento significativo che dimostra quanto il Club, nonostante l’emergenza sanitaria, non si sia perso d’animo puntando, grazie all’impegno della cantina Scuropasso, su di undi estremacome vuole la tradizione di questo blend.Il patron Fabio e la giovane figlia Flavia, visivamente emozionati davanti allo schermo, hanno espresso tutta la loro soddisfazione nel vedere realizzato un progetto che coltivano da anni. «Siamo orgogliosi di condividere questo importante momento – ha detto– nato grazie all’ostinata passione della nostraper questa tipologia di rossi e grazie all’impegno di quanti hanno creduto in questo percorso, a partire dall’agronomo. Ci abbiamo messo tanto lavoro, ma soprattutto tanta dedizione in cantina e in particolare in vigna perché siamo convinti che vini come questo nascono prima di tutto in campagna. Pianlong è la dimostrazione, come tutti gli altri Buttafuoco Storico del Club, di quanto un vino possa essere l’espressione di un territorio e di come un prodotto trova la sua massima caratterizzazione in».Gli fa eco la figlia Flavia, giovane neo laureata in enologia che ha voluto seguire con impegno le orme della sua famiglia: «Oggi si concretizza il primissimo progetto che ho seguito insieme a papà. Ho visto nascere questo vino, si tratta di un, lungo, corposo, elegante. Ha tutte le caratteristiche del Buttafuoco Storico, un vino che oggi rappresenta la riscossa di un».Sul tema agronomico è intervenuto Giuseppe Zatti. «Quello sviluppato dalla famiglia Marazzi – ha detto il tecnico – è undi grandestorico. La vigna si trova nel comune di, nella cosiddetta sottozona Ghiaie, esposizione a Sud- Ovest, a 200 m slm. L’impianto a giropoggio con sistema di allevamento a guyot è del 1969 ed è stato completato nel 1980. Ha una superficie di 4000 m2 ca, ed è composta per il 50% da Croatina, il 25% da Barbera, il 12% da Uva rara e il 13% da Ughetta di Canneto. Dal 2017 questa vigna è entrata a far parte del Consorzio club del Buttafuoco Storico. Oggi possiamo assaggiarne i frutti». Cantina Scuropasso nasce nel 1962 quando Federico (detto Carlo) e Primo De’Contardi, rispettivamente padre e zio paterno di Fabio Marazzi, decidono di dedicarsi alladeglidi proprietà nel cuore della valle Scuropasso nella zona della Garivalda e alla produzione di basi spumante diper rinomate realtà della Franciacorta e del Piemonte. Fabio Marazzi, terza generazione, entra in azienda alla fine degli anni '80. Incoraggiato e seguito dallo zio Primo sin da subito cerca di dare un’impronta propria all’azienda, ben consapevole di produrre Pinot Nero di alta qualità e grandi rossi a base Croatina.«La mia grande passione e l’esperienza maturata a fianco dello zio Primo e di importanti enologi piemontesi – spiega il patron Fabio - danno vita al primo metodo classico dell’azienda. Nel 1991 debutta lo Scuropasso Metodo Classico Brut e nel 1998 il Roccapietra, “unapaziente” per il suo lungo. Il Roccapietra è declinato in tre tipologie: il Brut, il Brut Rosè (divenuto Cruasè nel 2007) e l’ultimo nato, lo Zero, ilpresentato nel 2006 per valorizzare ed esaltare le caratteristiche del Pinot Nero dell’Oltrepò che in questo luogo esprime la sua grande vocazione per il».Questa è l’anima “frizzante” della storica cantina oltrepadana. Da oggi ha pure una sfaccettatura più, quella rappresentata dal blend(nonostante Scuropasso producesse già Buttafuoco Doc ma non in uno dei Comuni ubicati nello cosiddetto “sperone di Stradella”).A portare il suo saluto è stato anche il presidente del Club, il vignaiolo: «L’ingresso di nuove aziende nel nostro consorzio è sinonimo di freschezza, è una grande risorsa che ci permette di guardare avanti. Oggi siunnato nelche ha visto come artefice una cantina rappresentativa, storica e di livello guidata da una famiglia legata da un affetto indissolubile per il nostro territorio».Il presidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese,, si è soffermato sul rapporto tra Buttafuoco Storico e Oltrepò Pavese. «È un– ha detto via web - e il Club rappresenta l’essenza di questo prodotto. È un esempio da seguire perché, oggi più che mai, è il vino espressione di una determinata zona e rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra produzione».Le donne della famiglia Marazzi, Manuela (la moglie) e Flavia (oggi è la quarta generazione in azienda), grazie alla loroed al loro amore per l'ambiente e la natura, hanno dato un apporto decisivo al proseguimento delladel basso impatto ambientale, salvaguardando l’ecosistema, abolendo l’utilizzo di ogni forma di diserbante chimico ed applicando in modo rigoroso il protocollonei 18 ettari dei propri vigneti.«Con questo criterio – spiega Fabio Marazzi - è nato anche il Vigna Pianlong. Non a caso laè circa 70 quintali/ha (resa uva/vino: circa 45%). In cantina le operazioni sono quelle classiche del Buttafuoco Storico. Levengono raccolte a mano, solitamente nella prima settimana di ottobre. Applichiamo il sistema tradizionale con lasoffice. La fermentazione alcolica avviene in vasche di cemento conindigeni e la macerazione sulle bucce si protrae per circa 40 giorni. Il Pianlong viene elevato in botti di rovere francese da 500 e 600 litri edin bottiglia per almeno 6 mesi come vuole il disciplinare».Alla degustazione il Vigna Pianlong, nato con la vendemia 2017, si presenta nel bicchiere diintenso, marcato. Le note, nonostante una “giovane” età, sono già quelle: sono evidenti sentori di frutta rossa sotto spirito, spezie, c’è una piacevole nota di caffè ed un finale di sentori balsamici. In bocca dà il meglio di sé: è caldo, ha une grande. Ma è l’eleganza che colpisce maggiormente come pure la suaalla bevuta. Sarà interessante degustarlo fra qualche anno, un periodo ulteriore di affinamento in bottiglia gli permette di perfezionare tutti quei piacevoli sentori eterei che oggi non si sono ancora aperti. Da bere assolutamente con piatti corposi come stufati o brasati o in accostamento a carne rossa. Seducente l’accostamento con formaggi di media stagionatura.Per informazioni: www.scuropasso.it