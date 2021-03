Il nuovo Löwengang Alois Lageder debutta con la nuova Igt

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 21:09

Löwengang Chardonnay sarà la prima annata sul mercato come Igt Vigneti delle Dolomiti

Complessità e bassi livelli alcolici

Consorzio: massima priorità la protezione della Doc

ambio di rotta in casa Lageder. Ledei vini delle linee “i" e "" della(in commercio nei prossimi mesi) passano. «La decisione non arriva all'improvviso per noi - spiega- negli ultimi anni abbiamo avuto molti colloqui costruttivi con ile la Camera di Commercio di Bolzano. Nel corso del processo abbiamo scoperto di averein alcuni punti essenziali, sia in viticoltura sia in vinificazione.corrispondono esattamente alla».Negli ultimi anni, le uve hanno raggiunto unamantenendo bassi i livelli di zucchero e una buona acidità. «Questo ci permette die di produrre vini caratterizzati da una notevole complessità grazie alla diversità aromatica e alla loro tensione, mantenendo bassi i livelli alcolici», aggiunge Lageder.Ladefinisce lee il regolamento che deve seguire il produttore anche sulle varietà di uva e su parametri come i. «In particolare - sottolinea Lgeder - per quanto riguarda il, ci: se è possibile produrre vini pesanti a 15,5° alcolici nella Doc, allora dovrebbe essere consentito. Soprattutto nel clima mutevole, questo è ancora più sfidante». Negli ultimi anni le uve hanno raggiunto una maturazione aromatica precoce mantenendo bassi i livelli di zucchero e una buona acidità. «Questo ci permette die di produrrecaratterizzati da unagrazie alla diversità aromatica e alla loro tensione, mantenendo», aggiunge Lageder.vorrebbe avere più gioco nella manovra anche in altri punti della classificazione Doc. «Proprio a causa del cambiamento climatico, dobbiamo essere aperti eper potere la precisione dei nostri vini anche in futuro - aggiunge- le possibilità di reagire alsono, ad esempio, lao didi vinificazione e nuove stilistiche. Per questo vorremmo laper tutti i viticoltori e per noi».Nonostante i vini della linea "Capolavori" e della linea "Composizioni" passino all’ Igt Vigneti delle Dolomiti e provengono sempre esclusivamente da vigneti dell'Alto Adige. I vini della linea "" rimangono invece nella classificazione della«Per illa protezione dellaha la massima priorità, poiché si tratta die qualità dei nostri vini - puntualizza il direttore del Consorzio- come associazione di tutti gli attori centrali dell'industria vinicola altoatesina seguiamo con grande attenzione le tendenze, i processi e altri temi, come i valori alcolici più bassi. Tuttavia è chiaro che ilquindi deve tenere d'occhio i tempi tecnici così come le condizioni legali, per esempio quando si tratta della revisione dei regolamenti di produzione».«Vogliamo assolutamente portare avanti il nostro, sicuramente alcune linee guida potranno essere modificate solo nel tempo ma non vediamo l'ora di contribuire a dare forma a questo percorso insieme e ci piace immaginare che tutti i nostri vini tornino alla denominazione d'origine Alto Adige in un futuro non troppo lontano», conclude Lageder, che comunque siede nel consiglio di amministrazione del Consorzio Per informazioni: www.aloislageder.eu