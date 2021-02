Consorzio Oltrepò Pavese e Intesa Sanpaolo insieme per rilanciare il settore vitivinicolo

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 16:08

er uscire da questa, serve un concretonei processi dideiattraverso specifici strumenti e risorse finanziarie. Con questo fine è stato siglato l’accordo di collaborazione trae il Oltrepò Pavese volto a rafforzare l’accesso al credito per le aziende della filiera vitivinicola in modo da far fronte anche al periodo di straordinaria complessità.L’accordo consentirà l’accesso a un’offerta di Intesa Sanpaolo dedicata tramite linee dia breve, medio e lungo termine con l’eventuale supporto di prodotti di finanza agevolata. In particolare, l’accordo prevede l’accesso delle aziende associate al “”, la soluzione finanziaria di Intesa Sanpaolo per sostenere il settore vitivinicolo e che trae impulso dal Decreto “Cura Italia”.Il pegno rotativo consente di effettuare una valutazione puntuale delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito. Le aziende possono così smobilizzare il preziosocustodito in cantina, che diventerà commercializzabile solo a distanza di anni. Saranno utilizzati anche specifici plafond, che potranno essere messi a disposizione per finanziare investimenti con impatto positivo sulla sostenibilità, attivando anche l’accesso al prodottodi Intesa Sanpaolo, finalizzato all’invecchiamento del vino, miglioramento aziendale per acquisto,di cantine, acquisto terreni e vigneti, immobili rurali e aziende, oltre che per investimenti strumentali in macchinari eL’accesso al credito da parte delle imprese vitivinicole può essereattraverso il ricorso alla consolidata operatività della garanzia diretta di Ismea e l’estensione della garanzia del Medio Credito Centrale offerta dal Decreto Liquidità al mondo agricolo.L’accordo si propone inoltre di supportare il Consorzio ed i consorziati nella ripresa delattraverso la possibilità di organizzaree tavoli di lavoro su temi come le coperture assicurative, Welfare, leasing, noleggio e sistemi di pagamento attivando anche la consulenza delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.«Con questa convenzione rispondiamo puntuali ad una richiesta di, die di- ha detto, presidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese - partecipando ad un progetto che si è mosso su scala nazionale e che parte dal decreto “”. Ci piace aver firmato questo accordo in particolare perché risponde ai nostri principi attivi, condivisi da un consiglio d’amministrazione che in questi mesi si è impegnato fortemente per portare avanti attività e temi legati alla qualità, alla sostenibilità, alla digitalizzazione. Un accordo importante soprattutto in un momento in cui le aziende hanno necessità di poter continuare ad investire. Siamo orgogliosi di essere, dopo Denominazioni importanti come quella del Barolo, una delle prime realtà vitivinicole italiane ad impegnarsi in questo senso, considerando che il progetto riguarda tutto il settore ed in particolare qualcosa come circa 400 doc e docg che potranno collaborare con gruppi bancari importanti come Intensa Sanpaolo»., direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo, aggiunge: «L’impegno per il mondoè nel nostro dna e ha motivato anche la scelta di istituire qui un nuovo centro di eccellenza. L’accordo di collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese va proprio in questa direzione di sostegno a uno dei settori agricoli strategici e particolarmente produttivi nel pavese. Abbiamo costruito soluzioni su misura per le specifiche esigenze dei consorziati rivolti alla crescita,e gestione del. Il vino che si affina in cantina diventa un attivo nel bilancio dell’azienda: un’idea semplice, ma che richiede una Banca che voglia assumersi il rischio, un partner affidabile come il Consorzio e il coraggio dei nostri produttori che comprendono come l’unica via praticabile sia continuare ad investire in digitalizzazione, nuovi strumenti di lavoro, formazione e comunicazione».