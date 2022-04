Origini francesi, temperamento siciliano: ecco il Viognier di Baglio di Pianetto

I suoi intensi profumi fruttati e le sue note speziate e avvolgenti hanno un potere quasi magnetico. Al palato la delicata morbidezza è quasi come una carezza, come annotò all’uscita della prima annata il Conte Paolo Marzotto, fondatore di Baglio di Pianetto. Siamo in Sicilia, a pochi chilometri da Palermo: sulle alte colline di Monreale, a circa 650 metri di altitudine, il Viognier, varietà a bacca bianca di origine francese, ha trovato un luogo ideale per esprimere, a latitudini completamente differenti, quelle peculiarità che lo rendono così affascinante e riconoscibile. Il nome che Baglio di Pianetto ha scelto per questa Riserva di Viognier, “Viafrancia”, ha un triplice significato: racconta l’origine del vitigno, omaggia la famiglia Marzotto, per metà francese, e rappresenta il luogo dove sorge la cantina, in Via Francia a Santa Cristina Gela (Pa).

Dopo la vendemmia e l’accurata selezione delle uve, il mosto fermenta e matura in barriques di rovere francese per circa 9 mesi. La lenta sosta sui lieviti fa sì che il vino acquisisca una ricchezza aromatica e una struttura che difficilmente lasciano indifferenti.

Il brillante color paglierino quasi dorato, l’esuberanza delle note fruttate che ricordano frutti tropicali come l’ananas e la guava insieme a note di spezie e vaniglia, formano un bouquet ricco e intenso. Il sorso è caratterizzato da una vivace freschezza e da una setosità sempre più evidente sorso dopo sorso.

Viafrancia Riserva Bianco di Baglio di Pianetto

Un vino dalla personalità così esuberante a tavola ha bisogno di preparazioni che gli sappiano tener testa e la primavera è ricca di proposte ideali. Gli asparagi, ad esempio, uniti a uova e formaggi - dal Parmigiano Reggiano al Ragusano Dop - sono ingredienti perfetti per una profumata torta salata in grado di dialogare con il Viognier. Tra i primi un risotto alle vongole veraci, insieme a verdure di stagione come zucchine, fiori di zucca o piselli, profumato con dragoncello e prezzemolo, ha le giuste caratteristiche per sposarsi con i profumi e la struttura del Viafrancia Viognier Riserva.

