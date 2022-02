Otello Ceci Rosé protagonista di un cocktail inedito con gin e tonica

La winery di Torrile (Pr), nell’ambito del progetto Mixology, in collaborazione con Valentina Cantarelli - barlady professionista - ha dato vita ad un cocktail divertente, “Otello Ceci G&T”, la cui ricetta prevede l’insolito uso di Otello Ceci Rosé Spumante nell’ambito della miscelazione. La creazione cattura il sapore del territorio emiliano ed esprime l’inconfondibile lifestyle Ceci 1938 coinvolgendo tutti i sensi.

«Il vino - commenta Alessandro Ceci, enologo e responsabile marketing dell’azienda - offre infinite opportunità di essere gustato, non tutte sono ancora esplorate. Noi le sperimentiamo per offrire nuovi spunti alla nostra clientela. La nostra esperienza ci consente di andare oltre e di pensare a come godere di un buon vino in forme differenti, come si fa in cucina. Il progetto Mixology ha aperto un nuovo percorso in cui crediamo molto, il vino e la convivialità ad esso collegata possono essere ulteriormente amplificati osservando il prodotto da una diversa prospettiva. Strategicamente possiamo approcciare nuovi mercati».

L’Otello Ceci Rosé Spumante è al centro del cocktail “Otello Ceci G&T”, che trae ispirazione da un long drink tra i più amati a livello internazionale: gin e acqua tonica tra gli ingredienti principali, oltre al vino spumante che conferisce al cocktail un delicato ed intrigante colore rosa. Il progetto Mixology proietta il mondo del vino in una nuova dimensione, contemporanea, internazionale, divertente. L’inedito ricettario dei cocktail di Ceci 1938 è disponibile sul sito lambrusco.it.

8 ml Liquore alla violetta

60 ml Gin

30 ml Otello Ceci Rosé Spumante

120 ml Acqua tonica

Pepe nero

Garnish: violette e scorza limone

Riempire un bicchiere di ghiaccio ed aggiungere gin, acqua tonica, pepe nero, Otello Ceci Rosé Spumante e mescolare. Guarnire con violette e scorza di limone.

