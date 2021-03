Pasqua Vini, linea Cecilia Beretta dedicata a 33 grandi donne

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 09:30

Una personalità, una donna, un'etichetta

el segno di, primogenita del conte, nobildonna colta e raffinata vissuta nella seconda metà del '700, nasce latargata, una delle più importanti famiglie del vino della, che vede al lavoro un team tutto al femminile guidato da, tra le prime donne winemaker italiane, allieva di Giacomo Tachis Si tratta di una selezione dedicata a 33che hanno fatto con la loro personalità ed i loro progetti la differenza nei settori Science, Technology, Engineering and Mathematics, che da sempre vengono associati a competenze e attitudini prettamente maschili. Per tradurre in immagini sullei tratti significativi delladi queste donne è stata scelta l’illustratrice, in arte, un’artista a tutto tondo con unall’interno di un borgo saraceno in Liguria. Di questa linea è stata creata unadi 6 bottiglie di Valpolicella Superiore Mizzole che viene accompagnata da un libro “Femminilità senza compromessi. 33 innovatrici protagoniste del nostro tempo”.provenie dal vigneto di proprietà nell’omonima contrada a 200 metri d’altitudine nella. Coltivato aera all’epoca della vendemmia in conversione alla conduzione. Il terreno è prevalentemente argilloso, calcareo con le viti di un’età media di 25-30 anni. Ottenuto da Corvina 60%, Corvinone 25%, Rondinella 10%, Oseleta 5%, per l’affinamento il 55% del vino viene trasferito ine tonneaux di rovere, di cui il 30% legno nuovo, dove matura per circa 9 mesi. Il resto matura in acciaio.Le donne raffigurate su queste bottiglie sono:, astrofisica e ricercatrice presso l’Osservatorio di Cagliari prima al mondo a scoprire un sistema binario di stelle di neutroni pulsanti, oggi in Sardegna studia onde gravitazionali e segnali elettromagnetici in arrivo da altre galassie;, ceo di Impacton e (R)evolutionary, sfrutta il digitale per accelerare la diffusione di progetti hi-tech di valore sociale;founder di E24Woman, ricercatrice biochimica al lavoro sul digitale applicato alla salute, attraverso la sua startup sviluppa sistemi di protezione per le donne in emergenza;, founder di Orange Fiber, azienda che recupera gli scarti delle arance di Sicilia trasformandole in tessuto, coniugando così moda, cibo e sostenibilità;, capo missione di importanti spedizioni scientifiche in Antartide; ePer informazioni: www.pasqua.it