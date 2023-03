Petali Moscato, spumante siciliano dolce ed equilibrato

La famiglia Fazio, nelle campagne di Erice, turistico borgo medievale, coltivava vigneti vendendone le uve. Nel 1999 Fazio diventa un’azienda vitivinicola, nuova cantina, ampliamento dei vigneti che oggi arrivano a 70 ha. Dirigono i fratelli Girolamo e Vincenzo ma la vera interfaccia, la brand ambassador, la responsabile marketing e commerciale, il volto noto, nonché amministratore, è la moglie di Girolamo, Lilly Ferro, un’affascinante signora dal sorriso coinvolgente, donna del vino anche nella relativa associazione.

Vigneti in conversione biologica in terreni essenzialmente calcarei, scuri tra le quote 250 e 700 m, nel versante del monte Erice piovoso e relativamente fresco per cui non necessita irrigazione. Vitigni principaliin pari, poi, di cui sono stati tra gli antesignani nell’Isola dimostrando che anche questo vitigno nordico nell’isola può venir bene; non manca il, altrimenti chiamato anche, e qualche altro. In sperimentazione alcune varietà relitte di cui è in avanzata produzione il, così chiamato per i tralci color vetro.

I vini di Casa Vinicola Fazio racchiudono i colori e i profumi delle terre di Sicilia

Alla scoperta di Petali, spumante di Moscato

I Fazio sono stati i promotori della Doc Erice che sta per essere coniugata alla più nota e ampia Doc Sicilia. Una produzione da un milione di bottiglie, 24 etichette in 5 linee solo nell’horeca, di cui 4 spumanti Charmat, altro fiore all’occhiello, il 35% all’estero, più altre nella Gdo. Si affianca una buona attività enoturistica. Degustiamo uno spumante, ma particolare in quanto è dolce, di Moscato, purtroppo tipologia incredibilmente trascurata in quanto tutti o quasi insistono per accompagnare dolci e torte con brut o addirittura pas dosè, cattivo gusto da aborrire. Si chiama Petali, nome che ricorda la rosa, Doc Erice non millesimato, vigna a 300 m, raccolta precoce a mano e selezione dei grappoli, presa di spuma in autoclave per un mese e altri 3 in bottiglia.

Petali è un vino spumante dolce da uve di Moscato d’Alessandria

Perfetto per im brindisi in un matrimonio

Nel calice - non usate il flute stretto che non si addice agli spumanti dolci - colore paglierino, bollicine discretamente fini; al naso intensi sentori profumati di rosa e ginestra, il vegetale è quasi assente, elegante ed inebriante; al palato una dolcezza non stucchevole con i profumi che ritornano e vi permangono a lungo, l’acidità mitiga lo zucchero così che berlo è un vero piacere. Ha un ulteriore pregio: solo 7° alcolici che vi permettono di gustarlo in abbondanza. Abbinatelo ai dolci e alle torte mariage, perfetto quindi per un brindisi in un matrimonio, ma potete anche spingervi sui formaggi molto stagionati e addirittura con un carciofo bollito. Sono 15mila bottiglie ad 11 euro in enoteca.

Uno dei vigneti della Casa Vinicola Fazio

Casa Vinicola Fazio

Via Capitano Antonio Rizzo 39, 91010 Fulgatore (Tp)

Tel 0923 811700