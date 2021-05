Pluripremiata Mionetto: conquista tre ori e un argento

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 20:00

La sede della cantina a Valdobbiadene (Tv)

Importanti traguardi in un anno difficile

. I riconoscimenti in occasione della 25ª edizione del Berliner Wine Trophy - Winter Edition 2020, uno dei più grandi concorsi vinicoli al mondo e la più importante degustazione di vino della Germania sotto il patrocinio delll’Oiv (Organizzazione internazionale delle vigne e dei vigneti) e dell’Uioe (Unione internazionale di enologi) che ogni anno riunisce esperti rinomati provenienti da tutto il mondo.«Siamo davvero entusiasti di aver raggiunto questi importanti traguardi specie in un anno difficile come il 2020 - ha detto, consigliere delegato ed enologo di Mionetto - Tali riconoscimenti sono il risultato degli sforzi costanti compiuti e dimostrano quanto impegno e passione portiamo nel nostro lavoro eper consegnare loro prodotti con un alto standard qualitativo».è il frutto di uve provenienti dalla provincia di Treviso, zona storicamente vocata alla produzione di Prosecco Doc. Uno spumante secco, che si distingue per il colore giallo paglierino brillante, le bollicine intense e sottili, il profumo fruttato di mele golden e il sapore di liquirizia, miele e acacia.è prodotto con le uve della limitatissima, omonima, zona di Valdobbiadene, una porzione di territorio particolarmente felice per posizione, terreno e microclima. Spumante sontuoso, con profumi che vanno dalla mela alla pera e alla rosa, dal sapore abboccato, fresco e piacevolmente snello, con retrogusto di mandorle glassate.si presenta come uno spumante dal leggero colore rosa fiore di pesco che annuncia un bouquet fruttato con evidenti note di pompelmo e piccoli frutti rossi. La lunga maturazione a cui viene sottoposto fa sì che emergano aromi di miele e crosta di pane. Questo vino si era già imposto allaPer informazione: www.mionetto.com