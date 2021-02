Praepositus, Abbazia di Novacella interpreta il Grüner Veltliner

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 21:04

Ottima propensione all’invecchiamento per l'Alto Adige Valle Isarco Grüner Veltiner Doc Praepositus

Grüner Veltliner è un vitigno che predilige i climi freddi

erivante dall’incrocio naturale di, autoctono austriaco e noto anche con il nome di “”, ilviene allevato con ottimi risultati anche sulle terrazze posizionate nella conca di Bressanone.di Varna (Bz) ne ha inserito ilall’interno della sua linea di punta,, dove l’espressione del territorio e quella del vitigno raggiungono livelli di grande eccellenza.L’Abbazia di Novacella alleva ila un’altitudine tra i 650 e i 700 metri sul livello del mare, su terreni composti da depositi morenici permeabili, ricchi di micascisto, paragneiss e quarzite. «Sono terreni poveri - spiega, direttore vendite della cantina dell’Abbazia - ma ideali per questo vitigno che tende a darea scapito della qualità, ma che se allevato con attenzione riesce invece a esprimere un, con una componente di acidità e mineralità che lo rendono molto dinamico al palato. A questo bisogna aggiungere che ladi questo vitigno trova un connubio ideale con l’altitudine dei nostri vigneti, soprattutto in un’epoca dove i temi legati al surriscaldamento del nostro pianeta sono sempre più importanti e cruciali per affrontare la viticoltura del futuro».L’viene vendemmiato verso metà ottobre e viene vinificato per due terzi in vasche di acciaio inox, mentre il terzo rimanente in botti di rovere da 30 ettolitri. Dopo unadi un anno sui propri lieviti,prima della commercializzazione. Di, appena versato nel bicchiere sprigiona un’che spazia dalle note fruttate di mela matura e mela cotogna a quelle agrumate, con un tocco di miele e soprattutto di pepe rosa molto caratteristico. Al palato la componente fresca è ben bilanciata da quella sapida, con un finale che ricorda l’anice e ancora le sfumature più speziate.«Il Grüner Veltilner è certamente uno dei vini maggiormente dotati ditra quelli presenti a Novacella, difficile da dimenticare sin dal suo primo assaggio - annota Werner Waldboth - La sua, tutta giocata su note fruttate e speziate, la grande, nonché l’ottima, lo hanno fatto diventare uno dei vini più pregiati della linea Praepositus ».Per informazioni: www.kloster-neustift.it