Progetto Parco delle Api: Castello di Meleto per l'ambiente

Il Parco delle Api: un ettaro e mezzo di alberi e fiori

Il progetto vuole contribuire alla ripopolazione delle api a Gaiole in Chianti

Sostegno della biodiversità

on un’estensione di più di mille ettari, su una collina a Gaiole in Chianti,: il vino, anzitutto con il Chianti Classico, rappresenta il prodotto bandiera, cui si affiancano l’olio extravergine d’oliva biologico, l’allevamento di suini di Cinta senese e il miele.In concomitanza con la, Castello di Meleto inaugura il 20 maggio il, un’oasi di un ettaro e mezzo di alberi e fiori destinati a diventare un vero e proprio paradiso per le api ma anche un luogo didattico dove raccontare l’affascinante mondo di questo insetto da cui dipende il 70% delle risorse alimentari dell’uomoCirca 30 specie tra alberi da fiore, arbusti e erbacee, garantiranno dalla primavera a fine autunno uno spettacolo di colori e forme: alberi di Giuda, tigli, rosmarino, elicriso, borragine, lupinella e ginestrino sono solo alcune delle specie botaniche che fioriranno.: le arnie saranno infatti collocate sotto le fronde, in modo che gli insetti possano vivere in un ambiente il più naturale possibile.«Crediamo molto in questo progetto, che completa la nostra visione della sostenibilità ambientale a sostegno della biodiversità – ha dichiarato, direttore generale di Castello di Meleto – Accanto all’impegno di custodia del territorio, oggi, insetti indispensabili per la nostra sopravvivenza, con un parco didattico dedicato a loro ma aperto a tutti».L’apertura del parco corona l’iniziativa, nata lo scorso anno, che permette di contribuire in prima persona aIn seguito all’iniziativa, che consente infatti ai partecipanti di adottare una famiglia di api e ricevere in cambio il miele prodotto, in primavera sono arrivate 25 nuove famiglie di api sostenute da altrettanti consumatori, sensibili al tema dell’ambiente, raggiungendo il numero di 40 arnie, corrispondenti ad oltre 3 milioni di api ospitate in un anno.Per informazioni: www.castellomeleto.it