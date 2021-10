Prunotto, da oltre un secolo Barolo e Barbaresco che raccontano il territorio

Prunotto è un’azienda che produce grandi vini Barolo e Barbaresco da più di 100 anni (dal 1904) ed è stata la prima azienda nel 1961 a produrre il Barolo Bussia che può essere considerato il primo “grand cru” di Barolo. I vigneti di Prunotto si estendono per circa 65 ettari nel territorio delle Langhe e del Monferrato, frazionati in piccoli appezzamenti e singoli vigneti da cui nascono grandi vini rossi. L’azienda, di proprietà della famiglia Antinori dal 1989, è immersa in un paesaggio che seduce per la bellezza delle colline che si alternano con le piccole valli degradanti in filari a girapoggio. La filosofia produttiva di Prunotto è da sempre rivolta al costante sviluppo delle cantine e delle tecniche di affinamento, una sfida continua per riuscire a raggiungere la migliore qualità.

Prunotto

Il Barolo Bussia e il Vigna Colonnello (Barolo Riserva) nascono dallo splendido vigneto della piccola tenuta Bussia di Monforte d’Alba (Cn), che si caratterizza per un’attenzione maniacale al dettaglio e alla qualità. Ristrutturata più di 10 anni fa, la tenuta si estende per 7 ettari di vigneti la cui particolare conformazione ad anfiteatro permette, attraverso una vendemmia scalare, di raccogliere uve sempre perfettamente mature. L’eterogeneità dell’esposizione delle vigne, da sud-ovest a sud, e l’affinamento tradizionale in botte grande esaltano l’equilibrio e la complessità del Nebbiolo.

Tenuta Bussia

Un’altra delle etichette storiche di Prunotto è il Barolo classico, nato con la vendemmia 1905 e prodotto ogni anno utilizzando le migliori uve provenienti da diversi vigneti nel cuore della denominazione del Barolo. L’affinamento in botti grandi di diverse capacità esalta la straordinaria tipicità del Nebbiolo di queste zone. Un vino di grande equilibrio.

Bottaia

Prunotto racconta, attraverso le proprie etichette, la storia e la particolarità del territorio, esprimendo le mille sfumature di ogni piccolo appezzamento. Una sfida continua, tra tradizione e innovazione, per mostrare le caratteristiche di un terroir unico attraverso varietali autoctoni e non.

Per informazioni: www.prunotto.it