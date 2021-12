Quattro spumanti Cuvage per festeggiare

L’azienda Cuvage, cantina di Acqui Terme (Al) del gruppo Mondodelvino, propone quattro spumanti da abbinare alle occasioni conviviali delle feste. Nascono dalle uve provenienti da vigneti collocati tra le colline a più alta vocazione vitivinicola del Piemonte.

Le quattro bottiglie di Cuvage per i festeggiamenti di fine anno

Nebbiolo d’Alba Doc Millesimato Rosé Brut Metodo Classico

Uno spumante rosè da uve 100% Nebbiolo, sosta almeno 24 mesi sui lieviti prima della sboccatura. Rosa cipria dal perlage fine, si apre al naso con sentori lievi di rosa e noce moscata e in bocca esprime equilibrio e persistenza. È un vino di personalità che ben si abbina al menu di pesce tipico della Vigilia del 24 dicembre: insalata di mare e ostriche, paccheri con vongole e seppie, scampi con crema di avocado.

Alta Langa Docg Millesimato Brut Metodo Classico

La bottiglia perfetta da stappare per il pranzo di Natale. Blend di uve 80% Pinot Nero e 20% Chardonnay, sosta almeno 36 mesi sui lieviti prima della sboccatura e ulteriori sei mesi in bottiglia prima della distribuzione. Giallo paglierino con riflessi dorati e perlage a grana finissima di grande persistenza, al naso sorprende per un corredo olfattivo in continua evoluzione. È la classica bollicina da “tutto pasto” con un ampio spettro di abbinamenti che passa dalle mazzancolle saltate su vellutata di ceci, ai tagliolini al tartufo bianco, dalla tartare di fassona con salsa al lime e rosmarino fino ai formaggi stagionati.

Asti Docg Millesimato Dolce

È lo spumante adatto per il pranzo di Santo Stefano e non solo per il panettone. Metodo Martinotti, 100% Moscato bianco, resta a maturare sui lieviti in acciaio minimo 9 mesi e in bottiglia almeno sei mesi. Giallo paglierino con riflessi dorati, perlage fine e denso, al naso rimanda note di brioche appena sfornate e prosegue con sentori di mela gialla, fiori bianchi, acacia, nocciola e pepe bianco. Al palato è avvolgente e ricco con finale piacevolmente evoluto. È l’etichetta da sperimentare, senza pregiudizi, oltre al classico abbinamento con i classici dolci natalizi e la pasticceria secca. Compagno perfetto dei formaggi erborinati, divertente da bere sui bocconcini di salmone al curry, su tortillas con maiale, paprika e cumino o, addirittura, su una pasta cacio e pepe molto speziata.

Piemonte Doc Blanc de Blancs Brut Metodo Classico

La bottiglia giusta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. 100% Chardonnay, matura sui lieviti per almeno 30 mesi prima della sboccatura. Paglierino dal perlage fine e persistente, al naso richiama frutta gialla, pepe bianco e crosta di pane. Lieve, fresco e delicato, da gustare in abbinamento a una tempura di gamberi e verdure, a un carpaccio di pesce spada con insalata di mele o a un cosciotto di tacchino con castagne e uva. Ma anche, con lenticchie e cotechino delle prime ore del nuovo anno.

