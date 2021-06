Re Dauno Gold metodo Classico, profumato e ideale a tutto pasto

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 10:30

I

Re Dauno Gold metodo Classico

Una cantina che crede nei vitigni autoctoni

In degustazione

I successi delle Cantine Re Dauno

è unche nasce nelle suggestive cantine con volta in mattoni a crociera in un palazzo degli anni '20 nel centro storico di San Severo, città barocca di antica tradizione vinicola, nel centro del. San Severo è situata proprio al centro tra i Monti Dauni da una parte e il promontorio del Gargano dall’altra, a pochi chilometri dal, in posizione privilegiata conottimale per la coltivazione dei, protetti dai monti ma allo stesso tempo ventilati, con favorevolidal giorno alla notte, e l’influenza del mare poco distante.Nel 2011 i coniugihanno dato vita a questa cantina -, che prende il nome dalla-, una tra le prime che ha scelto dilein Puglia. Prodotto unico per un’autentica produzione artigianale che viene interamente gestita a mano, compreso il remuage e l’applicazione dell’, ed unaper ilDa vitigno(autoctono della zona) e, le uve vengono selezionate ed acquistate da viticoltori di fiducia, poi un affinamento di 16 mesi. Uno spumante gradevole caratterizzato da profumi di fiori bianchi, sentori di crosta di pane con una chiusura secca ed una sottile cremosità che invita alla beva. Ideale con gli antipasti di, ma ottimo aLe Cantine Re Dauno hanno in produzione altri tre diversi metodo Classico, due ottenuti con il Bombino Bianco e uno con il Pinot Nero. Il lorodi Bombino Bianco è stato recentemente premiato con laalentrando a far parte della selezione di vini scelti da una giuria italo-cinese con l'obiettivo di far conoscere imigliori vini italiani ad un pubblico di settore in Cina.Per informazioni: cantineredauno.it