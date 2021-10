Refosco Loggia dei Colli, buona acidità e gusto deciso

Per Martellozzo, la selezione Loggia dei Colli del territorio delle Venezie offre un ventaglio di vini dalla personalità chiara e definita, capace di tracciare percorsi di qualità, armonia ed equilibrio. Il nome della linea vuole essere un omaggio alla civiltà contadina. La Loggia è un “portico rustico”, dove per tradizione si festeggiava in convivialità la fine della vendemmia e laddove il vino era l’espressione della terra e del lavoro delle sue genti.

Refosco dal Peduncolo Rosso Trevenezie Igt Loggia dei Colli

Oggi come allora, i vini Loggia dei Colli raccontano a chi li beve echi di un tempo lontano, trasmettendo con il loro sapore pieno e delicato tutta la genuinità del territorio da cui nascono. Antichità romane si alternano a suggestioni longobarde e a incantevoli piazze incastonate fra le Alpi e il mar Adriatico, in un’affascinante cornice ricca di storia e cultura, dove il microclima particolarmente adatto alla coltivazione della vite si esprime in vini dinamici e pieni.

Il Refosco dal Peduncolo Rosso Trevenezie Igt Loggia dei Colli ha origine nei terreni alluvionali della fascia collinare del Friuli-Venezia Giulia. L’armonica e accattivante silhouette gustativa si sviluppa, nel calice, in un vino solido e grintoso che conserva la spinta minerale data dall’escursione termica e dai ciottoli da cui le uve traggono vita. Di un magnetico colore rosso rubino dai riflessi violacei, il Refosco Loggia dei Colli porta un corredo fragrante di frutti rossi in cui dominano le note di ciliegia matura, tipiche della varietà, che si susseguono a quelle di lampone, mirtillo e mora. Di buona struttura e acidità, sviluppa un sorso dinamico, dal gusto piacevolmente deciso, smussato dai tannini morbidi. Ideale su primi piatti saporiti e minestre di legumi, dà il meglio di sé in abbinamento alla carne di manzo e alla selvaggina.

Adatti sia per un consumo quotidiano sia per le occasioni importanti, i vini Loggia dei Colli sono disponibili nelle maggiori catene distributive del panorama nazionale ed internazionale.

Per informazioni: www.martellozzo.com