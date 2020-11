La reputazione della Barbera d’Asti tra territorio, turismo e sostenibilità

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 10:25

Negli ultimi 5 anni nella provincia di Asti gli arrivi sono aumentati del +28% e le presenze del +15%

Quale è il trend della Barbera d’Asti Docg?

Tre obiettivi: sostenibilità, sviluppo territoriale e incoming turistico

Fondamentale il rilancio dell’enoturismo

La mappa sensoriale della Barbera d’Asti Docg

Consorzi sempre più importanti per il futuro del vino

aspetto che va già consolidandosi nell’articolata realtà deidelle nostre. Vediamo qual è questo elemento. Come da oggetto sociale il Consorzio esplicita la sua ragione d’essere nel tutelare il prodotto e indi nel valorizzarlo:. Tutto chiaro. Da qualche tempo sta subentrando un terzo elemento, necessario per agire efficacemente nella “”. E questo terzo elemento, ma guarda, si denomina proprio “”.Fare “reputazione” è cosa diversa dal tutelare e dal valorizzare ma di queste due attività costituisce la struttura che tiene salda e percorribile la mission. Volessimo presentarla in disegno penseremmo alla H maiuscola: un asse è la tutela, l’altro asse è la valorizzazione e la barra orizzontale è la reputazione.In lodevole ottemperanza di questa emergente attività di reputazione ha agito il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato . Sono oltre 300 le aziende socie del Consorzio nel 2019; raddoppiate rispetto al 2014 a conferma del ruolo di aggregatore di interessi riconosciuto al Consorzio negli ultimi anni. Ventuno milioni le bottiglie certificate.Al netto dei Consorzi di prodotti che sviluppano volumi e valori ingenti, forse bastevoli le dita delle due mani per contarli, gli altri non potendo disporre in organico di risorse da allocare in Ufficio Studi, ricorrono agilmente e con grande utilità di risultato a una sorta di outsourcing reso possibile dallaEcco, ed è proprio quanto è avvenuto: il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha commissionato alla Fondazione Qualivita unavolta a comprendere, mediante studio ed analisi, ile ildella Barbera d’Asti Docg.La componente “tutela” in questa fase è propriamente tutela legale, dacché si tratta di fare espletare normale attività disul mercato e anche, grandissima la rilevanza, porre le condizioni affinché si attui la registrazione del marchio in Cina.La componente “” consiste nella costanza delle azioni diinternazionale in America, in Asia e in Europa.Poggiano sulla solida base della reputazione da consolidare e da accrescere, mediante rafforzamento di immagine e awareness, tre: la, anche in visione del progetto Ue Farm to Fork (F2F), loa volere intendere un’ineludibile coesione tra tessuto produttivo e indotto,e per esso il correlato sviluppo dell’enoturismo non disgiunto da un rafforzamento, a pandemia superata, della pianificazione di eventi b2b e b2c.è di strategica (e vitale) importanza per la Barbera d’Asti Docg. I dati Istat (variazione 2019 su 2014) mostrano un evidente incremento dei: negli ultimi 5 anni nella provincia di Asti gli arrivi sono aumentati del +28% e le presenze del +15%.Una crescita che porta con sé lodi altri, daialle, fino alle ricadute benefiche su tutto ilTra le buone pratiche realizzate dal Consorzio, ilcondotto con l’Università degli Studi di Torino con lo scopo di creare un’innovativadella Barbera d’Asti Docg attraverso l’analisi delle aree di produzione e delle caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali del vino.«Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato - ha dichiarato, presidente del Consorzio di Tutela della Barbera, Vini d'Asti e del Monferrato - può essere considerato il cuore di unricco di, dal 2014dell’Umanità. Uno scenario che rappresenta circa il 30% della superficie vitata a denominazione d’origine del Piemonte, dove convergono lavoro, cultura e occupazione. Nasce da questa consapevolezza la volontà di investire in un progetto di ricerca che, a cominciare dalla Barbera d’Asti Docg, prodotto di massima identità in termini economici e di immagini, arrivi a tracciare un quadro analitico circostanziato del Monferrato del vino; un lavoro che metta in evidenza le attività e i numeri del Consorzio e le prospettive dei nostri vini, importanti e blasonati ambasciatori del made in Italy nel mondo».«La nuova ricerca, realizzata dalla Fondazione Qualivita per il Consorzio di Tutela della Barbera, Vini d'Asti e del Monferrato conferma come, anche in momento di crisi idi tutela sianodiche permettono di trovare soluzioni di crescita significative per tutto il territorio - ha affermato, direttore generale di Fondazione Qualivita -sono alcuni degli ambiti in cui la Barbera d’Asti Docg afferma dinamiche positive per i produttori e per il pertinente territorio».Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, appropriatamente supportato dalla ricerca svolta dalla Fondazione Qualivita, ha così posto le basi per agire efficacemente nello scenario, mutato rispetto al precedente, che già si prefigura nel mondo post Covid-19.