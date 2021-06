£$Ripartiamo dal vino:$£ “A” Rosato 2020 Fattoria Aldobrandesca - Antinori

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 09:30

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

attoria Aldobrandesca si trova nella, al centro di quella che è conosciuta come la “”. L’immagine più diffusa della Maremma è quella “marittima”, fatta di pianure e pinete, cavalli e butteri. La Maremma di cui parliamo, invece, è quella interna, che ha il fascino indiscutibile del tufo, roccia sulla quale in antichità sono state erette delle vere e proprie roccaforti - ora veri musei a cielo aperto - come Pitigliano, Sorano e Sovana. Proprio alle falde dello sperone di tufo dove si erge Sovana, si trovano i. Il suolo pianeggiante di origine vulcanica, con substrati tufacei, sorge ad un'altezza di circa 200 metri sul livello del mare. Fattoria Aldobrandesca rappresenta una grande sfida dei Marchesi Antinori per la riscoperta di un varietale antico e parte della tradizione come l'e lo sviluppo di una varietà come ilche qui, in questo territorio, ha trovato una nuova area vocata.Vino degustato:“A” rappresenta la scommessa della famiglia Antinori nella produzione di un vino rosato di assoluta qualità, realizzato con la cura e la passione che nascono dall’amore per un territorio ricco di fascino e storia e da una varietà antica e tradizionale. Il, uva aromatica, coltivato su terreni di origine vulcanica, dà vita ad un. L’Aleatico, antica varietà toscana coltivata fin dai tempi degli Etruschi, trova in questo territorio una moderna espressione. “A” è una lettera simbolo che rappresenta l’unione dell’iniziale della tenuta, Fattoria Aldobrandesca, con quella della varietà, l’Aleatico. “A” nasce dalla ricerca dell’equilibrio tra il carattere spiccato dell’Aleatico e l’unicità del suolo vulcanico.Per informazioni: www.antinori.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano