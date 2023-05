Ripartiamo dal vino: Arvelè 2017 Freisa D'Asti Doc Superiore di Cascina Gilli

L’avventura produttiva di Cascina Gilli inizia nel 1983 con Gianni Vergnano, il quale ebbe l’intuizione di investire sul territorio in Piemonte, in provincia di Asti, credendo nelle potenzialità di un’area come quella di Castelnuovo Don Bosco per la sua unicità di contesto naturalistico e sito architettonico, rispetto non soltanto al Monferrato, ma all’intero panorama vitivinicolo del Piemonte. Le prime bottiglie iniziarono a essere messe in commercio nel 1985, meritando da subito l’inserimento insieme a poche centinaia di altri produttori, sul primo numero di “Vini d’Italia” del Gambero Rosso. Da quel momento l’azienda non ha smesso di credere nelle potenzialità dei vitigni autoctoni di queste colline, rimanendo coerente con la convinzione che ogni terroir debba esprimere la sua specifica vocazione e ogni viticoltore debba essere custode e innovatore delle tradizioni della sua terra.

L’azienda è collocata nel cuore dell’astigiano, su una dorsale di terra bianca. Si tratta di un suolo composto da marne argillose grigio azzurre, con una matrice calcarea, ideali per la viticultura, che danno origine a vini naturalmente ricchi di corpo e profumi, dalla grande identità territoriale. Oltre ai vigneti che circondano la Cascina con esposizione a Sud e Sud - Ovest, incluse vecchie vigne di Freisa che risalgono al 1948, il parco vitato include appezzamenti nella vicina collina di Schierano (At). Cascina Gilli ha, inoltre, un suo vigneto d’elezione, un bricco dove i filari esposti a sud est, seguono il profilo della collina e incorniciano una Chiesa Romanica del XII secolo. Questo cru prende il nome dell’edificio religioso dedicato a Santa Maria di Cornareto, nel comune di Castelnuovo Don Bosco. Qui vengono prodotte le uve Freisa mature e concentrate, base per la Freisa Superiore.

Arvelè Freisa d'Asti Doc Superiore è un vino rosso intenso. L'etichetta si ricava dalla vinificazione esclusiva di uve della varietà autoctona Freisa, che sono coltivate sullo storico cru della collina di Cornareto (At). Per consentire agli acini di raggiungere il perfetto grado di maturazione, l'azienda effettua interventi di potatura e gestisce con cura il lavoro tra i filari fino alla vendemmia. La raccolta manuale consente la selezione dei grappoli migliori da portare in cantina.

La vinificazione comporta l'utilizzo di vasche d'acciaio termocondizionate per la fermentazione alcolica, durante la quale vengono eseguiti rimontaggi sulle bucce che permettono di estrarre colore e tannini. Segue l'affinamento, che si svolge in pregiate barriques di rovere francese e dura un anno. Perfetto da subito, Arvelè Freisa d'Asti Doc Superiore può riservare piacevoli sensazioni anche dopo un'ulteriore evoluzione di 4-5 anni. Partner nella degustazione sono: Datron, azienda leader nella produzione di cantinette e strumenti per la conservazione del vino e RCR Cristalleria Italiana, azienda specializzata e ormai punto di riferimento nella produzione di calici e strumenti per il servizio di qualità.

Cascina Gilli

Frazione Nevissano 36 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (At)

Tel 011 9876984

Paolo Porfidio

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.