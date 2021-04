£$Ripartiamo dal vino:$£ Barolo Docg Riserva Bussia 2015 Livia Fontana

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 09:30

L

Barolo Docg Riserva Bussia 2015 Livia Fontana

Barolo Docg Riserva Bussia 2015 Livia Fontana

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

ivia eredita la passione per la viticultura da papà Ettore e a sua volta riesce a trasmettere con amore ed entusiasmo l’obiettivo di chi prima di lei l’ha preceduta tra i filari. Linfa e sangue sono ancora uniti da 200 anni e attualmente legati nell’ottava generazione, mantenendo inalterati gli obiettivi della storia di famiglia fatta di serietà, impegno e amore per la terra. La cantinaè quel caso in cui l’attività e la famiglia si fondono sfumando i contorni dell’una e dell’altra per diventare un esempio di come. La cantina è ora condotta da Livia Fontana con i suoi figlidove ognuno con i propri ruoli porta energia, entusiasmo, competenza e passione. Il risultato sono vini eccellenti, apprezzati in tutto il mondo per come la tradizione e le nuove tecnologie si fondono in prodotti di elevata qualità.Ilè il vino di punta della cantina Livia Fontana; amato e apprezzato nella storia da nobili e potenti è da sempre considerato il “vino dei re e il re dei vini” e deve la sua particolare personalità innanzi tutto alle caratteristiche della terra ricca di argilla, calcare e minerali. A seconda che abbondino uno o più dei minerali, i grappoli di nebbiolo si trasformeranno in vini dalla personalità forte, decisa, morbida, rigorosa con profumi e colori irresistibili. Il Barolo si fa in vigna e uno dei motivi che decreta il successo dei vini di Livia Fontana è la cura delle viti. La cantina Livia Fontana è costituita dal nucleo centrale in Castiglione Falletto (Cn) e 10 ettari a vigneto disposti soprattutto a ridosso della cantina e nei comuni di Bussia in Monforte d’Alba, dove vengono prodotti Nebbiolo da Barolo e Barbera, e nel vicino territorio del Roero, da cui si ottiene il bianco Arneis.Vino degustato:Il Barolo Docg Riserva Bussia è ottenuto da 100% uve Nebbiolo, coltivate a Monforte d’Alba: il vigneto Bussia (circa mezzo ettaro) ha un’esposizione sud-ovest e si trova a 300 m slm. La vendemmia avviene verso metà ottobre manualmente, con selezione dei grappoli. Segue pigiatura soffice con ulteriore verifica e selezione degli acini, fermentazione in vasche di acciaio a temperatura controllata con frequenti rimontaggi e délestages. Affinamento per almeno 60 mesi, prima in botti di rovere tradizionali e poi in bottiglia, nella cantina, con temperatura controllata. Il vino ha colore rosso granato, profumo intenso ed equilibrato, sapore gradevolmente asciutto, pieno, robusto ma vellutato. Un Barolo classico con un finale molto elegante e persistente. Si abbina a piatti di carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. È un vino pronto da bere ma si può tenere in cantina per 10-12 anni.Per informazioni: www.liviafontana.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano