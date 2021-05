£$Ripartiamo dal vino:$£ Barolo Docg di Serralunga d'Alba 2016 Fontanafredda

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 09:30

Barolo Docg di Serralunga d'Alba 2016 Fontanafredda

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

ontanafredda nasce nel 1858 dalla storia d’amore tra il Re d’Italia, Vittorio Emanuele II, e Rosa Vercellana. Da sempre è una comunità, unita intorno al rispetto della terra, oggi con 120 ettari certificati a biologico che fanno da cornice al primo “Villaggio Narrante d’Italia”. I numeri di Fontanafredda:. Fontanafredda è tra i più grandi produttori privati di Barolo . Etichette iconiche come il Barolo di Serralunga d’Alba e il Barolo classico. Ma anche piccole produzioni di nicchia come i Barolo Vigna La Rosa, Vigna La Villa, Vigna La Delizia, oppure le MGA Fontanafredda, Parafada e Meriame. La produzione annua rappresenta circa il 6% dell’intera denominazione.Vino degustato:Ottenuto da uvein purezza, il Barolo Docg viene prodotto nel comune di Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo. I suoli sono ricchi di calcare e di marne grigie alternate a sabbie. La fermentazione è, secondo tradizione, effettuata a temperatura controllata (30-31°C) in tini di acciaio inox a cappello galleggiante, per una durata di 15 giorni, con frequenti rimontaggi per ottimizzare l’estrazione delle sostanze polifenoliche. L’affinamento avviene per un anno in barriques di rovere di Allier e un ulteriore anno in botti di 2.000-3.000 litri. Dopo una leggera chiarifica, il vino viene imbottigliato per un ulteriore affinamento, che varia in funzione delle caratteristiche dell’annata, ma che non è mai inferiore a 12 mesi. L’apice si raggiunge dopo 8-10 anni dalla vendemmia, ma varia poi nella durata, anche sensibilmente, a seconda delle annate. Ideale nell’accostamento a piatti di. Può piacevolmente anche accompagnare ilPer informazioni: www.fontanafredda.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano