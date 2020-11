£$Ripartiamo dal vino$£ Carminium 2016 Inama

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 09:32

nama è una famiglia che produce vino da oltre 50 anni come unica attività. Arrivati alla terza generazione, ha ben definito il suo progetto: produrre vini diversi che posseggano come unico fine quello di corrispondere a una precisa visione del territorio, al di fuori degli stili e dei gruppi di tendenza. Ci troviamo in Veneto, tra le provincie di Verona e Vicenza. Luoghi ameni, teatri plasmati dalla natura e dal tempo, culle di tradizioni e civiltà. Due territori vicini, ma molto diversi: il Soave Classico, regno di vini bianchi antichi e minerali, e i Colli Berici, selvaggia dimora dei vini rossi. A partire dai primi anni Sessanta Giuseppe Inama iniziò ad acquistare piccoli appezzamenti sulle colline del Soave Classico. Nonostante il Soave fosse il vino bianco italiano più famoso nel mondo, pochi avevano compreso quanto sarebbe stato importante possedere la migliore terra per assicurare un futuro di continuità qualitativa al proprio vino. L’intuizione del fondatore fu proprio quella di capire che un giorno il territorio del “Classico” sarebbe stato indispensabile per produrre vini irripetibili altrove. Vini minerali e floreali, con equilibrio ed eleganza per corrispondere pienamente al concetto di vino al di sopra delle mode. Oggi questa proprietà conta su circa 30 ettari.Vino degustato:All’Oratorio di San Lorenzo le viti di Carmenere hanno finalmente superato i 15 anni di età. L’attenzione meticolosa in vigna, i miglioramenti continui e i traguardi raggiunti nel tempo hanno permesso all’ azienda di valorizzare sempre più gli appezzamenti adiacenti a quello che produce l’etichetta di riferimento: “Oratorio di San Lorenzo” Carmenere Riserva Doc Colli Berici. Nasce così con l’annata 2015 il secondo vino: “Carminium” Carmenere Doc Colli Berici. Rappresenta un approccio più immediato al Carmenere nella sua purezza, senza tralasciare complessità e finezza. Le argille create dai boschi di questo incredibile luogo, preservato quasi allo stato selvaggio, esprimono un vino unico. Ideale in abbinamento con grigliate miste, maiale arrosto, tagliere di affettati e formaggi.Per informazioni: www.inama.wine Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano