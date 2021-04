£$Ripartiamo dal vino:$£ Toscana Igt Crognolo 2018 Tenuta Sette Ponti

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 09:30

Toscana Igt Crognolo 2018 Tenuta Sette Ponti

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

si estende per 300 ettari, dei quali 54 a vigna, in un suggestivo angolo, in un’area pedemontana abitata fin dal VII secolo a.C. tra memorie etrusche e romane.. È una delle proprietà della, fin dagli anni ’50, quando l’architetto, Alberto Moretti Cuseri, acquistò i primi 60 ettari direttamente dalle principesse Margherita e Maria Cristina di Savoia d’Aosta. A consolidare la forte vocazione vinicola della zona e della Tenuta Sette Ponti è stato Antonio Moretti Cuseri, figlio di Alberto. Oggi la Tenuta, dopo alcune acquisizioni operate nel corso degli anni, conta. Le varietà prodotte sono il, ovvero il vitigno della tradizione, insieme ai grandi internazionali quali, oltre ad altre varietà autoctone come il, prodotte in piccole quantità. La cantina, nel cuore della Tenuta Sette Ponti, risponde alle più moderne esigenze tecnologiche ed alla massima ricerca della qualità. I vini, prodotti con la consulenza di tecnici interni ed esterni all’azienda coordinati da Antonio Moretti Cuseri, sono quanto di meglio il territorio d’elezione riesce ad esprimere: una grande opera della natura accompagnata dal duro lavoro dell’uomo e dal corso del tempo.Vino degustato:Migliore selezione di(90%) con una piccola aggiunta di(10%) proveniente da vigne dislocate su terreno drenante, ciottoloso e ricco di galestro, che conferisce grande struttura, mineralità e longevità. Macerazione e fermentazione per 20 giorni con rimontaggi e follature. Maturazione 14 mesi in barriques di rovere francese. Affinamento in bottiglia per 5-6 mesi. Il colore rosso rubino intenso è preludio di un naso intenso e complesso, ricco di frutta rossa matura come ciliegie e frutti di bosco, note floreali come violetta, erbe aromatiche e note speziate, che donano classe ed eleganza.. Ottimo in abbinamento a carni pregiate, selvaggina nobile e carni rosse brasate.Per informazioni: www.tenutasetteponti.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano