£$Ripartiamo dal vino:$£ Etna Bianco Doc 2019 Monteleone

Etna Bianco Doc 2019 Monteleone

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

onteleone non è un’impresa di famiglia, ma più semplicemente una. Alla guida ci sono, padre e figlia, affiancati dall’enologo. Il progetto - di vino e di vita - prende forma nel luglio 2017 quando, dopo una lunga ricerca, vengono individuati due ettari di vigna vecchia a pochi passi dal fiume Alcantara. Siamo, a poco meno di 500 metri sul livello del mare e a meno di 50 passi dall’antica Cuba di Santa Domenica, un gioiello bizantino di rara e integra bellezza. Se l’Etna è un luogo unico in cui fare vino, il merito, assieme alle, è senz’altro della terra. I, originatisi dallo sgretolamento di diversi tipi di lava di età geologiche differenti e da materiali eruttivi quali lapilli, pomici, ceneri e sabbie, sono naturalmente. Altra caratteristica è ladei suoli, che garantisce la salubrità delle uve nonostante le abbondati precipitazioni. Di grande interesse poi i, ovvero quei suoli composti di sabbie vulcaniche ed argille che si trovano lungo le rive del fiume Alcantara, confine naturale tra le terre nere e quelle bianche.Vino degustato:Ottenuto da sole uve, l’Etna Bianco Doc Monteleone nasce sul versante est dell’Etna, nel comune di Sant’Alfio, a 700 metri sul livello del mare. Le uve beneficiano dell’influenza del mare e i suoli, particolarmente ricchi di sabbie vulcaniche e minerali, assicurano grande freschezza ai vini. Affinato per 6 mesi in acciaio, è un vino vivido, espressivo e sorprendentemente animato. Vinificazione: Le uve vengono raccolte nelle prime ore del mattino e conferite in cantina in piccole cassette da 10 kg. Dopo la diraspatura, le uve vengono immediatamente pigiate sofficemente e, dopo 48 ore di decantazione, il mosto fermenta in serbatoi in acciaio a temperatura controllata. Il vino affina per 6 mesi in serbatoi in acciaio sulle fecce fini durante i quali vengono effettuati battonage settimanali. Giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso si esprime con dominanti note floreali: si distinguono, in particolare, sentori di fiori di sambuco e ginestra. Al palato si rivela fresco, sapido e di buona lunghezza. Ottimo in abbinamento a zuppe e secondi di pesce, si sposa bene anche con i formaggi freschi.Per informazioni: www.monteleonetna.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().