£$Ripartiamo dal vino:$£ Grillo Family and Friends 2019 Feudo Maccari

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 09:30

N

Grillo Family and Friends 2019 Feudo Maccari

Grillo Family and Friends 2019 Feudo Maccari

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

el territorio in cui sorge, a Noto, nel Siracusano, la viticoltura è intrinsecamente legata ad un’uva d’elezione, il, coltivato unicamente ad alberello. Oltre 50 ettari di vigneti, molti dei quali hanno più di trent’anni e sono posti su diversi terreni e altezze a garanzia dell’equilibrio generale, il Feudo comprende una foresteria, alcune abitazioni, la sala degustazione e, naturalmente, la cantina. Tutto intorno la natura esprime il suo rigoglio e i terreni fertili di terra vulcanica bianca e nera regalano arance, limoni, pomodori di Pachino, verdure, ortaggi ed olive. Per quanto riguarda i vini bianchi,sono due versioni dello stesso vitigno, maturato rispettivamente in acciaio e in legno. Neré è invece un Nero d’Avola d’annata allegro e scanzonato, adatto ad ogni occasione e facile da bere che non manca di una suggestiva e versatile versione Rosé.è un Nero d’Avola di grande carisma, dotato di un frutto esplosivo e grande rotondità.è uno speziato Syrah con marcato carattere siciliano e forte territorialità. E per finire non poteva mancare un vino dolce,, un Moscato di Noto passito.Vino degustato:Ottenuto al 100% da uva, Family and Friends viene vinificato a partire da una fermentazione della frazione liquida che avviene in parte in contenitori in cemento ovoidali di piccole dimensioni, in parte in fusti di rovere per almeno 16 giorni. La maturazione si svolge invece in parte in cemento e in parte in rovere francese per non meno di 6 mesi, mentre l’affinamento in bottiglia dura almeno 6 mesi. Alla vista il vino si presenta giallo cristallino con riflessi dorati; al naso si apre con sentori agrumati con prevalenza di pompelmo rosa, seguiti da delicati aromi di vaniglia e cannella; in bocca è fresco, profondo e dotato di una piacevole componente minerale.Per informazioni: www.feudomaccari.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano