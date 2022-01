Ripartiamo dal vino: Frascati Superiore Docg 2020 Casal Cerquetta

Un panorama di straordinaria bellezza da cui si ammirano la città di Roma, la sua campagna, il mare e i monti Prenestini: questa è la scenografia che fa da sfondo all’antico casale in cui ha origine e sede la Cantina Cerquetta, un’azienda la cui tradizione dura da secoli.

Oggi la quarta generazione della famiglia Ciuffa porta avanti l’azienda con orgoglio, passione e cura per la tradizione, producendo il miglior Frascati, simbolo dell’azienda e di questa grande terra vinicola, e dando personalità ai propri vini con straordinarie interpretazioni per tutti i vini tradizionali della Regione Lazio.

Vino degustato: Frascati Superiore Docg 2020 Casal Cerquetta

Le uve impiegate per la produzione di questo vino sono Malvasia Bianca di Candia (40%), Malvasia del Lazio (20%), Trebbiano verde e giallo (20%), Bombino e Bellone (15%), Greco (5%). Dopo la fermentazione a temperatura controllata (16-17°C) il vino permane sulle fecce per alcuni mesi con tecnica di micro-ossigenazione controllata. Affinamento di 1 mese in bottiglia.

Frascati Superiore Docg 2020 Casal Cerquetta

Il colore è giallo paglierino intenso con qualche riflesso dorato. Al naso il vino è intenso, ampio e fruttato con deciso sentore di pesca e frutta esotica. Delicate note floreali bianco e giallo, con un’interessante nota vegetale. Gusto pieno, avvolgente e morbido con sentori di pera matura e ammandorlato nel finale. Abbinamento ideale con carni bianche, crostacei, frutti di mare, primi piatti raffinati e ricercati grigliate di carne. Accompagna ottimamente il tutto pasto. Va servito a temperatura di 11°C. Sorprendentemente gradevole come aperitivo naturale.

Cantina Cerquetta

via Fontana Candida 20 - 00078 Monte Porzio Catone (Rm)

Tel 06 9424147

www.cantinacerquetta.it

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.





Paolo Porfidio al Terrazza Gallia