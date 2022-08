Ripartiamo dal vino: Grignolino “Arbian” 2020 Angelini Paolo

Situata nel cuore del Piemonte, sulle dolci colline del Monferrato, la Società Agricola Angelini Paolo consiste di 40 ettari impiantati a vigneto distribuiti su terreni che variano dai più calcarei a quelli più argillosi. Ogni singola varietà ha trovato il suo posto ideale per dare i migliori risultati.

La cantina, recentemente rinnovata, insieme a tecniche di produzione indirizzate ad esaltare la tipicità di ogni singolo vitigno, permette di avere una gamma di vini molto varia e strettamente legata al territorio. Nel rispetto per i vitigni classici del Monferrato, quali sono la Barbera ed il Grignolino, la curiosità ha spinto l’azienda ad osare con Viognier e Syrah. Quattro generazioni di vignaioli, per un futuro con radici che affondano in 100 anni di storia ed esperienza.

Vino degustato: Grignolino del Monferrato Casalese Doc “Arbian” 2020 Angelini Paolo

Il territorio di Ozzano Monferrato è situato all’interno di una zona geologicamente complessa, chiamata Monferrato Casalese, la quale ha origine sedimentarie marine risalenti all’arco temporale che spazia tra Pliocene, Miocene ed Oligocene. I suoli si caratterizzano per un contenuto di calcare piuttosto elevato che conferisce un carattere più tonico e snello alla Barbera, mentre esalta le sfumature speziate del Grignolino.

Grignolino del Monferrato Casalese Doc “Arbian” 2020 Angelini Paolo

“Arbian” è un vino rosso ottenuto da uve Grignolino in purezza provenienti dal vigneto Bricco Robiano, caratterizzato da terreno tugifero. Le uve sono coltivate a guyot con un solo capo a frutto. La vendemmia avviene tra metà e fine settembre. La vinificazione si svolge in vasche di acciaio inox a temperatura controllata con macerazione medio-lunga. Alla vista il vino si presenta rosso rubino con riflessi color granato. Speziato, intenso e vinoso, all’assaggio è asciutto, equilibrato e leggermente tannico. Un vino giovane con sentore di frutti rossi, che può accompagnare tutto il pasto ma che è ideale in particolare in abbinamento a piatti grassi. Ottimo anche con la panissa vercellese, il fritto misto e il vitello tonnato.

Angelini Paolo

Cascina Cairo, via Cairo 10 - 15039 Ozzano Monferrato (Al)

Tel 346 8549015

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.