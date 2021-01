£$Ripartiamo dal vino:$£ Rosso Isola dei Nuraghi Igt “Jù” 2017 Cantine di Dolianova

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 09:31

Rosso Isola dei Nuraghi Igt “Jù” 2017 Cantine di Dolianova

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

l nome di, in Sardegna, è da sempre legato alla produzione di. In quest’area le prime testimonianze della cultura vinicola sono addirittura millenarie, come raccontano i reperti nuragici (brocche, torchi) ritrovati nella zona. Quando, nel, 35 viticoltori si unirono per dare vita allenon immaginavano forse il grande cammino che le cantine avrebbero percorso nei decenni successivi. I numeri parlano chiaro, e disegnano il profilo di una realtà unica in Sardegna per importanza e capacità produttiva.: le vigne sono concentrate principalmente nel Parteolla, nel sud della Sardegna.: le Cantine di Dolianova sono fra le prime in Sardegna per numero di bottiglie vendute.: oltre che nei Paesi europei, l’azienda è presente in America, Asia, Africa e Oceania.: molti di loro sono figli o nipoti dei soci fondatori e con il loro impegno proseguono il sogno dei loro padri. Nel 2019 le Cantine hanno compiutoVino degustato:“Jù” era il nome del, pronta ad accogliere la vite. Oggi, il nome del giogo di buoi diventa il nome di un vino che rappresenta la. “Jù”, due lettere, un suono breve e forte, per raccontare con una sola sillaba l’anima di una Cantina che non si ferma, capace di affrontare il futuro con sapienza e con coraggio. Alla pigiatura segue una macerazione di circa 12-14 giorni a una temperatura di 26-28°C. Alla svinatura il vino è travasato in vasche di cemento vetrificato dove svolge la fermentazione malolattica e quindi trasferito in barrique nuove dove affina per 24 mesi. Dopo questo periodo, il vino è imbottigliato e fatto riposare per altri 6 mesi in posizione orizzontale prima di essere disponibile per la vendita.Il colore è rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento. Al naso il vino è intenso, profondo e strutturato. Si riconoscono fitti sentori di ciliegia matura, spezie e note balsamiche di macchia mediterranea. In bocca corpo generoso ed elegante, aromi di frutta rossa matura e liquirizia, accompagnati da speziature dolci e tannini raffinati. Ideale per accompagnare carni rosse e formaggi stagionati.Per informazioni: www.cantinedidolianova.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().