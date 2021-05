£$Ripartiamo dal vino:$£ Barbera d’Asti Docg Superiore “Montruc” 2015 Franco Martinetti

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 09:30

Barbera d’Asti Docg Superiore “Montruc” 2015 Franco Martinetti

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

luripremiati, presenti nei migliori ristoranti italiani e degli Stati Uniti, i vini disono l’espressione di una quasi maniacale ricerca della perfezione. Dietro ognuno di essi c’è la volontà di creare vini di grande personalità, capaci di suscitare, in chi li degusta, un’emozione grazie a un profumo, un’immagine attraverso un aroma.... Da viticoltore a vinicultore: un approccio al vino che Franco M. Martinetti ha da sempre affinato con pazienza, sapienza e meticolosità. Scegliere la vigna ideale in base a terreno, esposizione, età. Controllare sul campo la potatura e il diradamento dei grappoli. Fissare la data di inizio della vendemmia. Selezionare i grappoli. Decidere i tempi di fermentazione, di invecchiamento in legno e affinamento in bottiglia... Ogni tappa è seguita accuratamente, perché ogni dettaglio è fondamentale per chi aspira alla perfezione. Una continua tensione alla ricerca della qualità, frutto di autentica passione.Vino degustato:“Montruc” è un termine piemontese che significa poggiolo, sommità di un colle. Il Montruc può annoverarsi fra le più grandi Barbere piemontesi, come testimoniano i numerosi premi ricevuti. I vigneti si trovano a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Dopo la raccolta manuale, la diraspatura e la pigiatura, avviene la macerazione con le bucce per 8 giorni circa, a temperatura di fermentazione controllata. L’affinamento avviene in barriques di rovere francese a grana fine per circa 12-14 mesi. Alla vista, il rosso è di un granato intenso con memoria di viola. L’intelligente sosta in barrique sfaccetta e riequilibra gli aromi primari e il profumo, ampio come un adagio per organo, si apre a ventaglio.Per informazioni: www.francomartinetti.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano