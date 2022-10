Ripartiamo dal vino: Nosiola 2019 Klinger Winery

La famiglia Pilati da generazioni è dedita alla viticoltura sulle colline di Pressano (Tn), una zona soleggiata ed ariosa, circondata da una splendida distesa di vigneti e rinomata per la coltivazione del Gewürztraminer. Nel 1921 il bisnonno Luigi Pilati acquistò Maso Clinga, appena sopra il paese, un maso fondato nel lontano 1500 dalla famiglia tedesca Klinger, nelle vicinanze delle miniere d’argento che per secoli hanno caratterizzato l’area con il risuonare dei picconi (in tedesco risuonare si dice “klingen”, da cui, forse, il nome).

Oggi la famiglia possiede una piccola porzione di vigneti, disposti in questa terra storicamente apprezzata per composizione geologica, esposizione, ventilazione e altitudine, e nei masi limitrofi, con un’altitudine che va dai 350 ai 500 m slm. Dal 2018 papà Felice e i figli Enzo, Lorena e Umberto proseguono la tradizione viticola come Klinger Winery. L’azienda coltiva circa 4 ettari di Nosiola, varietà che costituisce la gran parte dell’uva prodotta, con viti che vanno dai 40 anni di età fino ad oltre 100, e che corrisponde circa al 10% della Nosiola esistente, oltre a 1 ettaro di Chardonnay, Pinot bianco e Gewürztraminer.

Vino degustato: Nosiola 2019 Klinger Winery

Le uve utilizzate per realizzare questo vino provengono da un appezzamento di Nosiola situato a Pressano a 500 m slm, con esposizione a ovest e viti che vanno dai 40 anni di età fino ad oltre 100. La vinificazione prevede una diraspatura e pigiatura molto soffice, macerazione in ambiente inerte per circa un giorno e mezzo. La fermentazione e l’affinamento sulle fecce (6 mesi) avvengono per metà in legno piccolo e metà in acciaio, con periodici batonnage. Segue poi sosta in bottiglia per 5-6 mesi. Il colore è giallo paglierino. Si distingue per i profumi delicati con leggere sfumature di fiori bianchi e frutta acerba. Gusto secco piacevolmente fresco, fruttato e armonico. È un vino che va abbinato ad antipasti, pesce e carni bianche.

Nosiola 2019 Klinger Winery

Klinger Winery

via Clinga 16 - 38015 Lavis (Tn)

Tel 334 1539034

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.