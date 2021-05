£$Ripartiamo dal vino:$£ Oltremare Rosato Colline Teatine Igt 2020 Piandimare

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 09:30

L

Oltremare Rosato Colline Teatine Igt 2020 Piandimare

Oltremare Rosato Colline Teatine Igt 2020 Piandimare

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

a cantina, recentemente costruita con le migliori tecnologie, è immersa nei vigneti del versante sud di una vallata straordinaria dove sono collocati i vigneti, tutti a breve distanza in modo da non stressare le uve appena raccolte. Frutti di una vallata, la, incastonata fra La Majella e il Mar Adriatico. Un microclima unico. Un luogo dove le docili brezze marine rinfrescano le uve nelle calde giornate estive e spazzano via l’umidità eccessiva, rendendo i declivi vitati il luogo ideale per la coltivazione di questa incredibile uva e l’esaltazione delle varietà a bacca scura come il. Fin dalla sua ideazionein modo da ridurre il più possibile l’impatto ambientale e visivo. Il tetto, dalla caratteristica forma d’onda, rappresenta simbolicamente tre elementi: il mare che regala costanti brezze durante le calde serate estive, le colline abruzzesi circostanti e il sinuoso oscillare del vino nel bicchiere.Vino degustato:Uve a bacca rossa del territorio, raccolte e pressate immediatamente senza macerazione. Vinificate a bassa temperatura. Dopo la vinificazione il vino affina per 6 mesi in acciaio in modo da armonizzare ed esaltare la sua aromaticità varietale caratterizzata da profumi di fiori a petalo rosa, banana, ananas, pera, fragolina di bosco e ciliegia selvatica. Colore rosa tenue, al palato è fresco, elegante e dal piacevole finale. La piacevole nota salmastra regala una bevuta snella e rinfrescante. Immancabile durante gli aperitivi estivi a base di norcineria locale, è un vino che chiama una bottiglia dietro l’altra e invita ad una conviviale condivisione. Perfetto come aperitivo, si sposa con piatti di crudo di mare e frittura di paranza adriatica.Per informazioni: www.piandimare.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano