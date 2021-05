£$Ripartiamo dal vino:$£ Pantastico Cacchione Nettuno Dop Cantina Bacco

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 09:30

all’antica Roma alle tavole internazionali. Una storia di famiglie, di tradizione e di innovazione. La Cantina Bacco di Nettuno ha radici antiche, che affondano nella storia vinicola locale. Tutto ebbe inizio grazie all’intuizione di alcuni produttori accomunati dalla volontà di coltivare e tutelare i vitigni autoctoni della zona, da sempre coltivati in quei luoghi., ancora gestita dalle famiglie storiche arrivate alla terza generazione. Tradizione, qualità e cura maniacale in ogni bottiglia di vino sono la missione aziendale della cantina. In questa terra fertile, riscaldata da un sole sempre amico, con un clima favorevole e costante, i vitigni tra cui il famoso, curati con elevata professionalità, puntualmente producono quelle uve che, selezionate con cura certosina e nel rispetto delle antiche tradizioni nonché con l’ausilio di moderne tecniche, donano ai buongustai quel nettare che nel passato deliziava la mensa di Marco Tullio Cicerone nella villa di Torre Astura e quelle opulente degli imperatori nell’Antium romana.Vino degustato:Ilè un vino bianco Cacchione Nettuno Dop ottenuto dalla macerazione delle uve intere a bassa temperatura. Il Cacchione di Nettuno è composto dai. Dopo un’accurata selezione delle uve, il Cacchione viene vinificato con le tecnologie più moderne in modo da ricavare ed esaltare le caratteristiche tipiche di questo vitigno autoctono. La macerazione delle uve a bassa temperatura permette di mantenere inalterate le qualità dell’uva Cacchione, ottenendo quindi un vino dal colore giallo paglierino con bei riflessi dorati, con un aroma complesso di frutti maturi e con sentori floreali in evidenza. Al gusto si ottiene un. Il Pantastico si accompagna a tutti gli antipasti e alle carni bianche e in particolar modo ai piatti tipici laziali a base di pesce e verdure.Per informazioni: www.cantinabacco.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano