£$Ripartiamo dal vino:$£ Valle d'Aosta Dop Petite Arvine Fleur 2018 Les Crêtes

Pubblicato il 16 maggio 2021 | 09:30

L

Valle d'Aosta Dop Petite Arvine Fleur 2018 Les Crêtes

Valle d'Aosta Dop Petite Arvine Fleur 2018 Les Crêtes

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

nasce ad Aymavilles (Ao) con la, che lavora i propri vigneti in Valle d’Aosta da sei generazioni , producendo vini artigianali di qualità. Il terroir di coltivazione si sviluppa in un contesto di, caratterizzato da forti pendenze e alta frammentazione, dal clima alpino secco e ventilato e da terreni granitici e drenanti. L’areale produttivo che si estende ai piedi del Monte Bianco è suddiviso in 9 comuni, lungo l’alveo del fiume Dora Baltea. I vitigni a bacca bianca trovano qui la culla ideale.Vino degustato:Lacresce in un solo vigneto nella zona vocata di Montjovet in bassa Valle, storicamente riconosciuta per la qualità della produzione. Da qui prende vita una Petite Arvine concentrata e ricca di aromi. Il vino, ottenuto da Petite Arvine in purezza (varietà tradizionale), ha una produzione annua di circa. Dopo la selezione delle uve e la pressatura soffice, avviene una fermentazione di 12 giorni in acciaio inox a temperatura di 14°C, a cui segue affinamento “sur lies” per 9 mesi. Il colore è brillante, giallo paglierino con note verdoline. Al naso note floreali e agrumate (fiori bianchi, ginestra e zagara). Al gusto è. Ideale in abbinamento con antipasti, salumi, pesce, crostacei, carni bianche, formaggi di media e lunga stagionatura.Per informazioni: www.lescretes.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano