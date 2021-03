£$Ripartiamo dal vino:$£ Toscana Igt La Pineta 2019 Podere Monastero

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 09:31

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

’azienda vinicolaè situata a Castellina in Chianti (Si), nel cuore della Toscana, a circa 500 metri di altitudine. Nasce nel 2000 per volontà del proprietario ed enologocon l’unico obiettivo di produrre un grande. La superficie vitata è di 3 ettari di cui 1,5 destinati a Pinot Nero. I restanti 1,5 sono destinati a. La scelta dei terreni ha rivestito un’importanza fondamentale e ancor di più lo è stata la scelta dei cloni e dei porta innesti, che ha richiesto un lunghissimo lavoro di ricerca effettuato tra i più prestigiosi vivaisti della Francia.Il Pinot Nero, sebbene di non facilissima adattabilità in Italia, è considerato uno tra i migliori vitigni al mondo, capace di dare vini di straordinaria eleganza ed armonia. Ed è stata proprio questa la sfida: produrre un grandissimo vino in una terra famosa per altri vitigni, ma non per questo. Per fare ciò Podere Monastero ha dovuto affrontare ogni singola operazione con scrupolosa attenzione, in vigna prima e in cantina poi.Vino degustato:(100% Pinot Nero) nasce nel rispetto della filosofia dell’azienda; ogni vite viene curata fin dalla potatura, impostando fin da subito una produzione di. Il sistema di allevamento è rigorosamente a guyot con una carica di gemme che non supera mai le 6-7; la produzione per ceppo si aggira intorno ai 400 grammi che, raccolti rigorosamente a mano, vengono fatti fermentare in tinella di rovere francese (allier) a temperatura controllata per circa 12 giorni. Alla svinatura il vino viene messo in barriques (sempre in allier media tostatura) per la fermentazione malolattica; alla fine di questo processo il vino viene travasato e messo nuovamente in barriques per ulteriori 9 mesi prima di essere imbottigliato.Il vino si presenta di colore rosso rubino. Al naso sprigiona note di frutti di bosco freschi, compresi i lamponi, oltre a sentori di spezie e sottobosco. Al palato è equilibrato, con aromi di frutta rossa e un finale persistente. Da provare in abbinamento a foie gras, salse teriyaki, pollo ai mirtilli con ripieno di noci, saltimbocca di maiale.Per informazioni: www.poderemonastero.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano